Morón: Campaña gratuita de vacunación antirrábica

En el marco del “Día Mundial contra la Rabia”, el Municipio de Morón llevará adelante una campaña gratuita de vacunación antirrábica en conjunto con profesionales del Círculo de Veterinarios de Morón.

Los lugares adheridos serán:

Veterinaria Dra. Andrea Roma (Agüero 1373)

Veterinaria Buenas Mascotas (Abel Costa 543)

Veterinaria San Agustín (Burgos 986)

Veterinaria San José Obrero (Av. Pte. Perón 2490)

Veterinaria Pedigree (Fasola 529)

Veterinaria Corte Canino (Vignes 999)

Veterinaria Mundo Pet (Santa Rosa 869)

Veterinaria Fauna (Casacuberta 3864)

Veterinaria Dra. Irene Ripoll (Tucumán 2007)

Veterinaria Dra. Silvia Sutera (Arias 3150)

Veterinaria Animalinos (Sarmiento 2607)

Veterinaria VNM (San Nicolás 845)

Veterinaria Donmella (Alem 1823)

Veterinaria Libertad (Libertad 225)

Veterinaria Laura Pinto (Revoredo 1274)

Centro Veterinario Morón (Av. Rivadavia 17483)

Veterinaria Vippa (Córdoba 674)

Veterinaria Diana (Mitre 2297)

Veterinaria Morón Norte (Sarmiento 747)

Centro Veterinario Rawson (Rawson 450)

Artemisa (República Oriental del Uruguay 384)

Mascotas (Casares 870)

Tierra Animal (Hipólito Yrigoyen 292)

Además, durante todo el año la vacunación antirrábica se realiza en el área de Zoonosis (Curupaytí 1129, Morón), de lunes a viernes de 8 a 15 hs. y los sábados de 8 a 12 hs., sin turno previo.

En el mismo lugar también se otorgan turnos para castraciones de perros y gatos, de manera presencial los viernes de 10.30 a 12.30 hs. o a través de la web municipal.