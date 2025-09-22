ItuzaingóNoticias destacadas

Búsquedas laborales en Ituzaingó: nuevas oportunidades de empleo

Las búsquedas laborales en Ituzaingó incluyen puestos en gastronomía, salud, oficios, construcción y administración, con requisitos específicos y convocatorias abiertas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Búsquedas laborales

Las búsquedas laborales en Ituzaingó continúan creciendo con propuestas en diversos sectores que van desde la gastronomía y la salud hasta la industria y los oficios técnicos. Empresas privadas y el propio municipio han abierto convocatorias para incorporar trabajadores locales, ofreciendo opciones para perfiles con experiencia, formación técnica y profesionales con matrícula habilitante.

En esta ocasión, se difundieron nuevas oportunidades en áreas clave como la electromecánica, la gastronomía, la enfermería, los oficios de mantenimiento y la administración.

Entre las vacantes disponibles se destacan:

  • Técnico Electromecánico en una empresa proveedora de materiales para construcción. Se requiere secundario técnico completo o terciario, experiencia en equipos de producción, conocimientos en fabricación de premezclados o alimentos balanceados, manejo de Office y residencia en Ituzaingó.
  • Ayudante de Sushiman y Sushiman en una reconocida franquicia de sushi. Se solicita secundario completo, experiencia previa, disponibilidad horaria y residencia en Ituzaingó.
  • Enfermero/a Profesional para un hogar de adultos mayores en Ituzaingó. Es necesario contar con título y matrícula habilitante, experiencia comprobable y disponibilidad full time.
  • Plomero y Gasista para el área de mantenimiento edilicio del Municipio de Ituzaingó. Se requiere certificación correspondiente, experiencia en puestos similares y residencia en la localidad.
  • Jefe/a de Compras en una empresa de construcción radicada en Ituzaingó. El puesto exige experiencia mínima de cinco años, formación universitaria en administración o áreas afines, dominio avanzado de Office y edad hasta 40 años.

Los interesados deben enviar su CV a [email protected] o acercarse personalmente con el currículum impreso a Fragio 183, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

De esta forma, el distrito continúa ampliando su oferta de empleo con vacantes que no solo apuntan a perfiles técnicos y profesionales, sino también a trabajadores con oficios calificados.

Noticias relacionadas

La emotiva historia de Sandra y Sergio: Dos pacientes del Posadas

Sandra y Sergio se prepararon durante más de un año junto al equipo del Hospital Posadas y ambos se realizaron una cirugía bariátrica. Ella...

Presupuesto 2026: el Gobierno liquidó en 24 horas el equivalente al presupuesto de la UBA

El debate por el Presupuesto 2026 se intensifica tras la decisión del Gobierno de vender en un solo día los dólares equivalentes al presupuesto...

Morón: Campaña gratuita de vacunación antirrábica

En el marco del “Día Mundial contra la Rabia”, el Municipio de Morón llevará adelante una campaña gratuita de vacunación antirrábica en conjunto con...

Alerta por tormentas fuertes para todo el fin de semana 

El alerta por tormentas fuertes abarca a zonas de Buenos Aires y otras nueve provincias. Según detallaron, se esperan "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad,...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img