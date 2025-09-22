Búsquedas laborales en Ituzaingó: nuevas oportunidades de empleo

Las búsquedas laborales en Ituzaingó continúan creciendo con propuestas en diversos sectores que van desde la gastronomía y la salud hasta la industria y los oficios técnicos. Empresas privadas y el propio municipio han abierto convocatorias para incorporar trabajadores locales, ofreciendo opciones para perfiles con experiencia, formación técnica y profesionales con matrícula habilitante.
En esta ocasión, se difundieron nuevas oportunidades en áreas clave como la electromecánica, la gastronomía, la enfermería, los oficios de mantenimiento y la administración.
Entre las vacantes disponibles se destacan:
- Técnico Electromecánico en una empresa proveedora de materiales para construcción. Se requiere secundario técnico completo o terciario, experiencia en equipos de producción, conocimientos en fabricación de premezclados o alimentos balanceados, manejo de Office y residencia en Ituzaingó.
- Ayudante de Sushiman y Sushiman en una reconocida franquicia de sushi. Se solicita secundario completo, experiencia previa, disponibilidad horaria y residencia en Ituzaingó.
- Enfermero/a Profesional para un hogar de adultos mayores en Ituzaingó. Es necesario contar con título y matrícula habilitante, experiencia comprobable y disponibilidad full time.
- Plomero y Gasista para el área de mantenimiento edilicio del Municipio de Ituzaingó. Se requiere certificación correspondiente, experiencia en puestos similares y residencia en la localidad.
- Jefe/a de Compras en una empresa de construcción radicada en Ituzaingó. El puesto exige experiencia mínima de cinco años, formación universitaria en administración o áreas afines, dominio avanzado de Office y edad hasta 40 años.
Los interesados deben enviar su CV a [email protected] o acercarse personalmente con el currículum impreso a Fragio 183, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
De esta forma, el distrito continúa ampliando su oferta de empleo con vacantes que no solo apuntan a perfiles técnicos y profesionales, sino también a trabajadores con oficios calificados.