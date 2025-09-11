Nuevos cursos de formación profesional en Ituzaingó

Los nuevos cursos de formación ofrecidos por la Secretaría de Desarrollo Productivo, pertenecen a los programas municipales de Formación Profesional y A Distancia que permite a los estudiantes cursar de forma virtual con la condición de respetar las fechas de entrega de los trabajos prácticos y exámenes.

Los cursos cuentan con certificado oficial del Municipio, una vez finalizados.

La oferta de cursos es la siguiente:

Auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas | Lunes, miércoles y viernes de 18 a 21:30hs. El auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas está capacitado para asistir en los procesos constructivos en obras en construcción, refacción y ampliación de locales, destinados a vivienda, actividades comerciales o administrativas.

Diseño de páginas web | Martes y jueves de 17 a 21:20hs. El curso propone la creación de sitios web dinámicos utilizando un sistema de gestión de contenidos, además de las herramientas necesarias para el diseño del sitio web.

Para inscribirse, las y los interesados deberán presentarse personalmente en la Dirección de Empleo y Capacitación (Fragio 183) presentando original y doble copia de DNI y analítico de estudios, mínimo nivel primario.

Otros cursos:

“Un currículum exitoso” | Inicio: 15/09 – Duración: 1 semana. Generá tu currículum de forma efectiva para resaltar tus habilidades y experiencias laborales. Conocé la estructura, los tipos y las características específicas según tus necesidades.

“El arte de negociar: construye acuerdos duraderos” | Inicio: 15/09 – Duración: 1 mes. La negociación es más que cerrar tratos. En este curso aprenderás a comunicarte mejor, construir relaciones y lograr acuerdos beneficiosos. Desarrollarás habilidades para manejar desacuerdos, adaptar estrategias y aprovechar oportunidades en distintos contextos

“Aspectos legales en el trabajo” | Inicio: 15/09 – Duración: 6 semanas. Obtené información de valor para el ejercicio de tus derechos laborales en todas las etapas de la vida, desde acuerdos sociales y regulaciones de interés público e instrumentos que habiliten a la comunidad a generar respuestas concretas con claridad y rapidez.

“Operador de PC Nivel I” | Inicio: 15/09 – Duración: 2 meses. Las nuevas tecnologías son esenciales tanto en lo laboral como en lo personal, por lo que la alfabetización digital es clave para una mejor inclusión social y profesional. En este marco, esta iniciativa se enfocará en el uso de Microsoft Office y sus herramientas Word, Excel y PowerPoint.

“Estrategias para publicitar un producto” | Inicio: 15/09 – Duración: 2 meses. Conocé las estrategias para la creación de publicidad en plataformas digitales, ampliando los conceptos y definiciones del marketing digital. Es una propuesta para emprendedores y quienes quieran iniciarse en el mundo del marketing digital.

“Habilidades de comunicación interpersonal para Entrevista Laboral” | Inicio: 22/09 – Duración: 1 semana. Conocé las distintas competencias comunicativas, para expresarse de manera efectiva en una entrevista laboral.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la Plataforma de Formación a Distancia en el siguiente enlace: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia, registrarse si aún no lo hicieron, y seleccionar el curso de su interés.