Cronograma semanal de Morón para el retiro de ramas y restos verdes

El Municipio de Morón, compartió el cronograma semanal para el retiro de ramas. El camión pasa una vez por semana y se admite un volumen máximo de 5 bolsas de escombro por domicilio y por semana, y de 1 metro cúbico en el caso de ramas y césped. Es requisito que las hojas y el césped se coloquen en bolsas para su correcta recolección.

Cronograma diferenciado por Unidad de Gestión Comunitaria (UGC):

Castelar sur / El Palomar: voluminosos (ramas, escombros, etc.) los lunes y jueves (mañana/tarde).

Castelar norte / Morón sur: voluminosos los martes y viernes (mañana/tarde).

Morón centro y norte / Haedo y Villa Sarmiento: voluminosos los miércoles y sábados (mañana/tarde).

Cabe recordar que la poda o extracción de árboles en la vía pública está prohibida por la Ordenanza Municipal N.° 11.165/08. Para realizar este tipo de tareas es necesario solicitar autorización previa en la UGC correspondiente.

En cuanto a la recolección de residuos reciclables, se realiza en todo el distrito los días miércoles.

Para la disposición de otros residuos como aceite vegetal usado, tecnología en desuso y Botellas de Amor, los vecinos pueden comunicarse con el área de Economía Circular vía WhatsApp al 11-3928-2174.

También se encuentra la estación ambiental ubicada en la Reserva Urbana de El Palomar (ingreso por Derqui y Corvalán), abierta todos los días de 9 a 18 hs donde se reciben Botellas de Amor, aceite vegetal usado (frío, filtrado y envasado), tecnología en desuso (aparatos eléctricos y electrónicos) y residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plásticos, telgopor, envases tetrabrik, metales, entre otros.