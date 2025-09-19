Alerta por tormentas fuertes para todo el fin de semana 

NacionalesNoticias destacadas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta por tormentas fuertes. Habrá abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y granizo.

Por Aldana Farinelli

Alerta por tormentas

El alerta por tormentas fuertes abarca a zonas de Buenos Aires y otras nueve provincias.

Según detallaron, se esperan «fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente» por lo que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo.

Río Negro, la Costa de Patagones, Adolfo Alsina, Buenos Aires, y La Pampa esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros.

Por su parte, las alertas amarillas rigen para Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe y zonas de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

Asimismo, las precipitaciones se extenderán hasta el domingo. El lunes ya se espera un día soleado con máximas de 19 grados.

