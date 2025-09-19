Alerta por tormentas fuertes para todo el fin de semana 

El alerta por tormentas fuertes abarca a zonas de Buenos Aires y otras nueve provincias.

Según detallaron, se esperan «fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente» por lo que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo.

Río Negro, la Costa de Patagones, Adolfo Alsina, Buenos Aires, y La Pampa esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros.

Por su parte, las alertas amarillas rigen para Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe y zonas de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

Asimismo, las precipitaciones se extenderán hasta el domingo. El lunes ya se espera un día soleado con máximas de 19 grados.