Alerta Santa Rosa: Advierten por fuertes tormentas para este fin de semana

Desde el SMN advirtieron por la posibilidad de fuertes tormentas a partir del sábado 30 de agosto en la región.
Por ello, conviene tener en cuenta una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar posibles inconvenientes.
Las recomendaciones que brindaron son las siguientes:
- Permanecer en lugares seguros y salir solo si es necesario.
- No sacar la basura ni arrojar objetos que puedan tapar sumideros.
- Circular con precaución en la vía pública.
- Evitar el contacto con postes o artefactos eléctricos.
- Reducir la velocidad al conducir.
- En caso de emergencia, comunicarse al 147.