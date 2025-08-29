Noticias destacadas

Alerta Santa Rosa: Advierten por fuertes tormentas para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de fuertes tormentas para este fin de semana. ¿Cuáles son las recomendaciones para reducir riesgos?

Por Aldana Farinelli

Publicación

fuertes tormentas

Desde el SMN advirtieron por la posibilidad de fuertes tormentas a partir del sábado 30 de agosto en la región. 

Por ello, conviene tener en cuenta una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar posibles inconvenientes.

Las recomendaciones que brindaron son las siguientes:

  • Permanecer en lugares seguros y salir solo si es necesario.
  • No sacar la basura ni arrojar objetos que puedan tapar sumideros.
  • Circular con precaución en la vía pública.
  • Evitar el contacto con postes o artefactos eléctricos.
  • Reducir la velocidad al conducir.
  • En caso de emergencia, comunicarse al 147.

