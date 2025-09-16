SaludMorónNoticias destacadas

Histórico avance en el Hospital Posadas en la detección de la preeclampsia

El Hospital Posadas presentó un estudio pionero con resultados propios que demuestra que es posible predecir la preeclampsia en forma precisa y a corto plazo mediante un sencillo análisis de sangre, lo que abre la puerta a diagnósticos tempranos y tratamientos mejor planificados.

Por Aldana Farinelli

Publicación

preeclampsia

La preeclampsia, una enfermedad del embarazo caracterizada por hipertensión arterial y riesgo de complicaciones graves, puede predecirse con un simple análisis de sangre.

Esta enfermedad es una complicación del embarazo que se manifiesta con presión arterial elevada y daños en órganos como el hígado o los riñones, pudiendo poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

El Hospital Posadas dio a conocer un estudio pionero con resultados propios que demuestra que es posible predecir la preeclampsia en forma precisa y a corto plazo.

Este importante avance en la medicina materno-fetal, que ya se aplica desde hace un tiempo, facilita el diagnóstico y la planificación del tratamiento para reducir complicaciones y concentrar los recursos en los pacientes que más lo necesiten.

Al dar a conocer la noticia en sus redes sociales, los comentarios se inundaron de mujeres que daban a conocer su experiencia y agradecían a los profesionales por haber acompañado la enfermedad.

«Eternamente agradecida a el hospital Posadas que desde el 7de Julio hasta el 30 de Julio de 2003, cuidaron de mi salud y de mi beba, fue duro pero aca estamos las dos 22años despues», expresó Adri.

«El año pasado me atendí y me dió preeclampsia, ( controlada ) gracias al Dr Pascale y la Dra Stella. De alto riesgo ❤️ hoy mi hijita tiene un añito cumplió el viernes», sumó Jimena.

