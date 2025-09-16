Histórico avance en el Hospital Posadas en la detección de la preeclampsia

La preeclampsia, una enfermedad del embarazo caracterizada por hipertensión arterial y riesgo de complicaciones graves, puede predecirse con un simple análisis de sangre.

Esta enfermedad es una complicación del embarazo que se manifiesta con presión arterial elevada y daños en órganos como el hígado o los riñones, pudiendo poner en riesgo la vida de la madre y del bebé.

El Hospital Posadas dio a conocer un estudio pionero con resultados propios que demuestra que es posible predecir la preeclampsia en forma precisa y a corto plazo.

Este importante avance en la medicina materno-fetal, que ya se aplica desde hace un tiempo, facilita el diagnóstico y la planificación del tratamiento para reducir complicaciones y concentrar los recursos en los pacientes que más lo necesiten.

Al dar a conocer la noticia en sus redes sociales, los comentarios se inundaron de mujeres que daban a conocer su experiencia y agradecían a los profesionales por haber acompañado la enfermedad.

«Eternamente agradecida a el hospital Posadas que desde el 7de Julio hasta el 30 de Julio de 2003, cuidaron de mi salud y de mi beba, fue duro pero aca estamos las dos 22años despues», expresó Adri.

«El año pasado me atendí y me dió preeclampsia, ( controlada ) gracias al Dr Pascale y la Dra Stella. De alto riesgo ❤️ hoy mi hijita tiene un añito cumplió el viernes», sumó Jimena.