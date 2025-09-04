SaludMorónNoticias destacadas

La historia de Elías, un niño con Cistinosis atendido en el Posadas

Con un diagnóstico de Cistinosis confirmado hace más de 4 años, Elías enfrenta esta enfermedad genética poco frecuente con el acompañamiento integral del equipo médico del Posadas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

en el Posadas

Elías tiene 8 años y vive con Cistinosis, una enfermedad genética poco frecuente diagnosticada en el Posadas que afecta principalmente a los riñones y provoca la pérdida de sustancias esenciales para su nutrición y crecimiento.

El niño, recibe atención multidisciplinaria en áreas como Nefrología, Endocrinología, Nutrición y Traumatología ya que esta enfermedad le provoca problemas en otras partes del cuerpo, como ojos, tiroides, páncreas.

También tiene dificultades para caminar por problemas en los huesos, por lo que está en plan de cirugía.

Junto con su mamá agradecen todo el acompañamiento de las profesionales para poder sentirse mejor: hoy a sus 8 años, tras haber podido acceder al tratamiento, tiene una mejor calidad de vida.

Elías va al colegio, le encantan las matemáticas, pero sobre todo, tiene pasión por el fútbol, es fanático de la Selección y su sueño es conocer a Messi.

Noticias relacionadas

Artistas emergentes en Morón: Bestia Bebé y la Coneja China

Cada fin de semana habrá propuestas en plazas, teatros y espacios culturales del distrito, con recitales de artistas emergentes, obras de teatro, poesía, encuentros...

Talleres de fotografía en Morón con inscripción

En el marco del las actividades que ofrece Morón este mes, los workshop y talleres con inscripción son los siguientes: Mirar y Nombrar, escritura para...

De Wachiturro a Pastor en Hurlingham: La historia de Lucas Caballero

Oriundo de Morón, Lucas Caballero tiene 31 años y es pastor en una iglesia cristiana. Hace poco más de 10 años, vivió un boom...

Los partidos qué se presentan el domingo en Ituzaingó

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Ituzaingó tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img