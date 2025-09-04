La historia de Elías, un niño con Cistinosis atendido en el Posadas

Elías tiene 8 años y vive con Cistinosis, una enfermedad genética poco frecuente diagnosticada en el Posadas que afecta principalmente a los riñones y provoca la pérdida de sustancias esenciales para su nutrición y crecimiento.

El niño, recibe atención multidisciplinaria en áreas como Nefrología, Endocrinología, Nutrición y Traumatología ya que esta enfermedad le provoca problemas en otras partes del cuerpo, como ojos, tiroides, páncreas.

También tiene dificultades para caminar por problemas en los huesos, por lo que está en plan de cirugía.

Junto con su mamá agradecen todo el acompañamiento de las profesionales para poder sentirse mejor: hoy a sus 8 años, tras haber podido acceder al tratamiento, tiene una mejor calidad de vida.

Elías va al colegio, le encantan las matemáticas, pero sobre todo, tiene pasión por el fútbol, es fanático de la Selección y su sueño es conocer a Messi.