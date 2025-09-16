Cuarto carril en la autopista Buenos Aires–La Plata: comienzan las obras en noviembre

La construcción del cuarto carril en la autopista Buenos Aires–La Plata ya tiene fecha confirmada. La empresa AUBASA anunció que en noviembre se pondrá en marcha la obra que ampliará a cuatro vías el sector más congestionado del corredor, beneficiando a más de 60.000 usuarios diarios.

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó la esperada ampliación que tiene por objetivo dar respuesta a la saturación de las horas pico.

La obra se extenderá a lo largo de 20 kilómetros. Si bien el primer tramo desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, ya tiene cuatro carriles, la continuidad hasta Hudson mantenía una configuración de solo tres vías, provocando embotellamientos.

Desde AUBASA afirman que las obras también mejorarán la fluidez y disminuirán los tiempos de viaje entre zona sur del Gran Buenos Aires y La Plata.

Cabe destacar que este proyecto es parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa, que contempla más de 24 intervenciones en las rutas y autovías bajo su administración.

Para la ejecución se prevé sea en dos tramos: cada uno se licitará por separado, pero comenzarán en la misma fecha: uno tendrá un plazo de 12 meses y otro de 15.

El proyecto incluye tareas de repavimentación de los tres carriles actuales, a los que se sumará una nueva carpeta asfáltica para los cuatro carriles con el fin de garantizar la nivelación y la homogeneidad de la superficie y la actualización de la demarcación horizontal.

Además del beneficio para los usuarios que se desplazan hacia La Plata, se busca construir el cuarto carril en dirección a la ciudad de Buenos Aires y completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos.

Según explicaron de AUBASA, se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires-La Plata.