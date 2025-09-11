Nacionales

Actividades en Morón en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se llevó adelante una jornada de concientización y sensibilización en Plaza La Roche, con stands informativos y propuestas artísticas.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Morón llevó adelante ayer una jornada en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio bajo el lema “Comunidad movilizada para prevenir el suicidio».

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi, quien destacó: “Es una temática de la que se habla muy poco, un tema tabú que en general cuesta mucho poner en palabras. Hoy todos los indicadores muestran que hay cada vez más personas que se quitan la vida, con un impacto muy fuerte en varones de entre 15 y 25 años».

«Nosotros lo abordamos desde la salud pública y creemos que es absolutamente necesario hacerlo desde la sensibilización, la capacitación y la prevención. Lo que promovemos es que se pueda hablar y, desde el Municipio, aportar instrumentos de escucha”, sumó.

En caso de necesitar ayuda o asistencia se puede llamar al 0800-222-5462.

