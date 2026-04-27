Inversión de u$s 2.600 millones: el plan maestro para rutas y trenes

El mapa de la conectividad nacional se prepara para un giro de 180 grados. La ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, anunció una inversión de u$s 2.600 millones que se destinará a reconstruir la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria del país. El Gobierno ya inició un estudio técnico formal para el regreso del tren de pasajeros, centrado en el eje estratégico de la Ruta 5, conectando localidades clave como Progreso, Las Piedras y 18 de Mayo.

Esta relevancia hoy es fundamental debido al crecimiento exponencial de la carga, que pasó de 4 millones de toneladas en el año 2000 a más de 40 millones hoy, sobreexigiendo rutas que necesitan una modernización urgente. Para el lector, el impacto práctico de esta inversión de u$s 2.600 millones se traducirá en una reducción drástica de los tiempos de viaje, mayor seguridad en las rutas y un sistema de transporte metropolitano renovado y más eficiente.

Según señaló, la inversión de u$s 2.600 millones no solo busca reparar, sino transformar la lógica del movimiento de personas y mercaderías. Con 77 contratos en ejecución y 102 puentes a intervenir, el objetivo es blindar la competitividad logística frente a los récords de carga que ya registra el puerto de Montevideo.

Tren de pasajeros y el nuevo modelo ferroviario

Uno de los anuncios más esperados dentro de esta inversión de u$s 2.600 millones es la vuelta del ferrocarril para el traslado de personas. Etcheverry explicó que el estudio técnico ya releva el estado de las vías, el material rodante necesario y la demanda proyectada. «Para que el sistema funcione, la infraestructura debe avanzar de forma consistente: vías, personal calificado y tecnología deben ir de la mano», subrayó.

Bajo el esquema de «acceso abierto», Uruguay permite que operadores privados participen del sistema. Actualmente, empresas logísticas multinacionales ya están certificando locomotoras para sumarse a una red que el año pasado movilizó casi 2 millones de toneladas de carga solo entre Pueblo Centenario y Montevideo, cifras que no se veían desde mediados del siglo pasado.

Transporte metropolitano: el sistema BRT para 2029

Sobre la reforma del transporte en la zona urbana y la inversión de u$s 2.600 millones, la ministra descartó la opción del tranvía y confirmó que el sistema BRT (Bus Rapid Transit) es la elección definitiva. Basada en estudios independientes, Etcheverry afirmó que esta es la escala adecuada para la demanda actual del área metropolitana, que ha sufrido una caída estrepitosa en la venta de boletos, pasando de 700 millones en 1995 a solo 300 millones en la actualidad.

La meta es llegar al año 2029 con corredores troncales renovados y un cambio estructural en el financiamiento: las empresas dejarán de cobrar por pasajero y pasarán a cobrar por «kilómetro recorrido». Este movimiento busca estabilizar el sistema y garantizar frecuencias constantes, independientemente de la cantidad de personas que suban al ómnibus en horas valle.

Estación Central y la recuperación del patrimonio

La inversión de u$s 2.600 millones también roza el destino de la emblemática Estación Central. Tras su reestatización en marzo, la prioridad actual es garantizar la seguridad y limpieza del predio para evitar que continúe el deterioro. Etcheverry adelantó que se conformará un equipo con Presidencia para evaluar proyectos que combinen el desarrollo urbano con la movilidad.

«Toda esa zona tiene vocación para una explosión arquitectónica», señaló la ministra acerca de la inversión de u$s 2.600 millones. La visión de largo plazo busca integrar la antigua estación a una red de transporte moderna, convirtiéndola en un nodo de renovación urbana que revitalice el centro de la ciudad y lo conecte con el puerto.

Radares, multas y el fin del préstamo polémico

En materia de seguridad vial, la ministra defendió el uso de radares, destacando que en los puntos fiscalizados los vehículos que excedían la velocidad pasaron del 50% al 0,2%. Sin embargo, reconoció que el préstamo tomado en 2024 respaldado por la recaudación de multas fue un «contrasentido» que se busca corregir.

El objetivo del MTOP con esta inversión de u$s 2.600 millones es que no haya multas porque eso significaría que no hay infracciones ni accidentes. Por ello, se estudia adoptar la tecnología de «velocidad media» de punta a punta, un sistema más equitativo y eficaz que ya se utiliza en países desarrollados para reducir la siniestralidad fatal.

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Rutas estratégicas: el puente entre Argentina y Brasil

La Inversión de u$s 2.600 millones incluye la finalización de la Ruta 26, una vía vital que atraviesa el país de este a oeste conectando a los gigantes regionales: Argentina y Brasil. También se proyectan obras específicas en Colonia, separando el tráfico de carga que se dirige al puerto de Nueva Palmira del flujo turístico de la Ruta 21.

La inversión de u$s 2.600 millones es, en definitiva, una apuesta a la competitividad del país. Con exportaciones de servicios logísticos que ya suman 822 millones de dólares anuales, Uruguay busca consolidarse como la plataforma portuaria de salida para toda la región, incluyendo avances en el diálogo con Paraguay para captar más cargas fluviales.

El desafío de sostener el crecimiento de las exportaciones graneleras y forestales requiere una infraestructura de acero. Con este plan, el Gobierno busca no solo reparar el pasado, sino pavimentar el camino hacia un futuro donde el transporte sea sinónimo de eficiencia y no de demoras.

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