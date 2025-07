Cerrado: José María Ghi encabezará la lista en Morón

Finalmente la Mesa Política del intendente decidió que no encabezara la lista y propuso a su hermano como alternativa ya que buscan hombres y mujeres leales.

José María Ghi encabezará la lista en Morón luego de un interminable debate con Martín Sabbatella del que surgió el acuerdo. Entre los lugares con expectativas hay dos para el «luquismo», dos para el «sabbatellismo» y uno por el Movimiento Obrero.

El escenario en Morón fue difícil desde que Lucas Ghi y Martín Sabbatella hicieron público su distanciamiento. Pese a que Lucas Ghi siguió proclamándose parte de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella dijo en varias ocasiones que se había cortado por las suyas y ya no respondía al partido.

El distanciamiento es tan grande que es imposible pensar cómo se dará a partir del 10 de diciembre de 2025. ¿Habrá uno o dos bloques? ¿Uno del oficialismo y otro de Nuevo Encuenttro? O sea reunirán todos bajo una misma exprresión. Es imposible saberlo hoy.

Lo concreto es que la lista quedó conformada de la siguiente manera:

1 .- José María Ghi

2.- Vanina Moro (Movimiento Evita)

3.- Mariano Spina (Nuevo Encuentro)

4.- Sibila Botti (Frente Renovador)

5.- Alfonso Martínez (por el Movimiento Obrero)

6.- María Sol Steinberg (Nuevo Encuentro)

7.- Agustín Ramponelli (Partido Justicialista)

8 .- Valeria Gasol (La Cámpora)

9.- Oscar Conde (Frente Renovador)

10.- Julieta Laviuzza (Movimiento Derecho al Futuro)

11.- Nehuén Guelfi (Peronismo en Marcha)

12.- Leticia Maldonado (Partido Justicialista)

Los cinco primeros lugares son esenciales ya que si Fuerza Patria no hace una buena elección, o sea, no saca la mayoría de votos, podrían ingresar al Concejo Deliberante de Morón entre tres y cuatro concejales. El resto quedará fuera o ocupará un cargo en el Departamento Ejecutivo.

Es una incógnita que pasará con la CGT Regional Morón que apoyó a Lucas Ghi cuando rompió con Martín Sabbatella y apostó a la candidatura de Alfonso Martínez. Alfonso Martínez quedó como quinto candidato a concejal. Y excepto que alguno deje su banca, ante una mala elección quedará en la puerta del Concejo Deliberante.

En las legislativas 2021, el Frente de Todos obtuvo el 38,29%. Ese será el piso que deberá romper José María Ghi para saber si la gente vota la organización o el candidato. Los resultados en las últimas legislativas fueron:

1) Juntos para el Cambio (Leandro Ugartemendia): 48,55% (68.759 votos)

2) Frente de Todos (Leticia Guerrero): 38,29% (votos 54.952)

3) Frente de Izquierda (Jorgelina Esteche): 8,38% (votos 12.037)

4) Avanza Libertad: 6,87% (8.241 votos)

5) Frente Vamos con Vos (Pablo Salvo): 4,74% (6.814 votos)

Para los consejeros escolares, la lista está integrada por Cintia Román (PJ), Gabriel Maldonado (FR), María de la Paz Tibiletti (NE), Alejandro Albornoz y Emilce Taborda.

Esta misma lista tendrá en su extremo superior a Gabriel Katopodis como primer candidatos a senador provincial y le siguen Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha, Roxana López, Fernanco Coronel y Marina Salzmann.

La Primera Sección Electoral la conforman: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres De Febrero y Vicente López. Y la competencia es díficil. No siempre el peronismo logró imponerse en la sección. Aunque cuando perdió no fue por más de dos puntos. Sin embargo, no tiene el peso de la Tercera Sección Electoral, a pesar de que Merlo es el distrito superpoblado y está en manos del kirchnerismo.

A todo esto, el gobernador Axel Kicillof salió a decir “Cerramos en unidad, mientras el radicalismo y el PRO están partidos. Muchos creían que nos estábamos rompiendo, pero en realidad estábamos sumando fuerza”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva.