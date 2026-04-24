Leonardo Cifelli se convirtió en uno de los nombres clave de la política cultural argentina tras asumir como Secretario de Cultura de la Nación en el gobierno de Javier Milei. La llegada de empresario al Estado no solo implicó un cambio de nombres, sino un giro profundo en la concepción del rol de la cultura: menos Estado, más mercado.

Acá te dejamos el video en el que Leonardo Cifelli es abucheado y se defiende a los gritos ✅​✅​✅​👇:

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De productor teatral a funcionario nacional

La trayectoria de Cifelli se construyó lejos de la política tradicional. Antes de ocupar un cargo público de peso, Leonardo Cifelli desarrolló su carrera como productor teatral dentro del circuito comercial, participando en proyectos de gran escala y orientados al consumo masivo.

Entre las producciones más emblemáticas asociadas a Leonardo Cifelli aparece Drácula, el musical, un ícono del teatro argentino que sintetiza el tipo de espectáculo con el que se formó: grandes puestas, fuerte inversión y lógica de taquilla.

Antes de su desembarco en Nación, el hombre tuvo un paso por la gestión cultural en la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita de Ángel Mahler, aunque sin una proyección política sostenida.

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El salto al gobierno de Javier Milei

El punto de quiebre en la carrera de Leonardo Cifelli llegó en diciembre de 2023, cuando Javier Milei lo designó como Secretario de Cultura de la Nación. La decisión se dio en paralelo a la eliminación del Ministerio de Cultura, degradado a secretaría en el marco del ajuste estatal.

En ese escenario, Leonardo Cifelli pasó a ocupar un lugar estratégico en un área atravesada por recortes, redefiniciones y conflictos crecientes. La designación de Leonardo Cifelli funcionó, además, como una señal política: la cultura dejaba de ser una prioridad estructural del Estado.

Leonardo Cifelli y una gestión marcada por el mercado

El perfil de Leonardo Cifelli como productor teatral no es un dato menor. Su recorrido se apoya en tres pilares que hoy se reflejan en su gestión: A) cercanía con el teatro comercial; B) vínculo con figuras del espectáculo como Ángel Mahler; C) enfoque en la rentabilidad y la masividad.

Esa lógica, trasladada al Estado, se traduce en una política de revisión de programas, reducción de subsidios y reconfiguración del sistema cultural. Leonardo Cifelli ha planteado públicamente la necesidad de una cultura “sin orientación ideológica”, aunque sus decisiones son leídas por amplios sectores como parte de un ajuste.

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Tensiones con el sector cultural

El vínculo entre Leonardo Cifelli y el mundo cultural se volvió rápidamente conflictivo. Uno de los episodios más visibles ocurrió durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Leonardo Cifelli fue abucheado en plena exposición.

Ese momento condensó un malestar más amplio: artistas, gestores y trabajadores culturales cuestionan el rumbo de la gestión de Leonardo Cifelli, denunciando recortes, falta de diálogo y pérdida de políticas públicas históricas.

Una figura que sintetiza el cambio de época

La llegada de Leonardo Cifelli al gobierno no es un hecho aislado. Leonardo Cifelli encarna un cambio de paradigma en la política cultural argentina: del Estado como motor al mercado como organizador.

Sin embargo, ese pasaje no es lineal. La gestión de Leonardo Cifelli enfrenta una tensión estructural: aplicar un modelo de ajuste en un sector históricamente dependiente del financiamiento público.

El recorrido de Leonardo Cifelli, desde el teatro comercial hasta el corazón del Estado, se convierte así en una clave de lectura para entender el presente. Porque más allá de los nombres, lo que está en juego es el modelo cultural que se construye en la Argentina.

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