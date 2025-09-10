MorónCulturaNoticias destacadas

Vuelve La West a Castelar con Los Charros, Leo García y Los del Fuego

La West llega a Plaza Cumelen el fin de semana del 20 de septiembre con grandes artistas. Además anticiparon que todavía quedan shows por confirmar.

Por Aldana Farinelli

La west

Con la llegada de la primavera, La West vuelve a Castelar el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Durante el encuentro habrá diversos puestos gastronómicos con opciones dulces y saladas para todos los gustos. Además habrá shows y ya se confirmaron los artistas que cerrarán cada fecha:

  • VIERNES 19 | 20h – Los Charros
  • SABADO 20 | 20h – Leo Garcia | 21h – La Coneja China
  • DOMINGO 21 | 20h – Los del Fuego

El encuentro será con entrada libre y gratuita en la Plaza Cumelén ubicada en Los Incas y las vías del Sarmiento.

Durante la jornada habrá food & beer trucks, mercado, feria, shows, djs, juegos infantiles y más.

Acerca de los artistas que se presentan:

Los Charros: Grupo de cumbia romántica argentino, formado en 1993 en Campo Largo, Provincia del Chaco. Su repertorio consiste en reversiones en ritmo de cumbia de canciones populares, generalmente de artistas mexicanos como Marco Antonio Solís, Bronco, Juan Gabriel, Selena, entre otros.

Leo García: Leonardo Damián García más conocido como Leo García, es cantante y músico de rock, pop y música electrónica.​ Tiene temas como Morrisey, Reirme Más e Isla. Es oriundo de Moreno y fue muy cercano a Gustavo Cerati y a Soda Stereo, con quienes colaboró en varias ocasiones.

La Coneja China: Una reconocida DJ y empresaria de la moda.También es productora de eventos como el reconocido ciclo “Ah, pero anoche”, donde mezcla cumbia, reguetón y trap, generando ambientes festivos de inclusión y goce popular

Los del Fuego: Los del Fuego es una emblemática banda argentina de cumbia santafesina, fundada en 1984 en la ciudad de Santa Fe por Juan Carlos “Banana” Mascheroni. Su estilo combina ritmos tropicales con guitarras eléctricas, acompañadas de letras románticas y versiones muy personales de clásicos del rock y la música popular

