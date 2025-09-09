Línea Sarmiento: avanza la licitación para renovar el señalamiento entre Flores y Villa Luro

Noticias destacadasItuzaingóMorón

Trenes Argentinos Infraestructura abrió las ofertas económicas para modernizar el sistema de señalamiento en la Línea Sarmiento.

Por Aldana Farinelli

La Línea Sarmiento dio un paso clave hacia la adjudicación de la obra de señalamiento entre Flores y Villa Luro. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) habilitó la apertura del segundo sobre de la licitación, con el objetivo de permitir la instalación del frenado automático ATS y mejorar la seguridad operativa en el servicio ferroviario.

Según el acta oficial, informada por “en el subte”, las dos ofertas que se habían presentado, correspondientes a la UTE Herso – Ferromel y la UTE Martínez y de la Fuente – INMAC, fueron declaradas admisibles.

Las próximas semanas debería avanzarse con su adjudicación para ejecutar los trabajos que incluyen tendido de cables, instalación de circuitos de vías, enclavamiento, mesas de mando, la finalización de salas de comando, la instalación de nuevas máquinas de cambios, la colocación de señales principales, e instalaciones complementarias, entre otras tareas.

Además se incorporará el frenado automático ATS (Automatic Train Stop) cuya fase de prueba comenzó el año pasado, pero registraban fallas en su funcionamiento especialmente entre Flores y Floresta, ya que había detenciones bruscas por activación involuntaria del ATS y circulación a velocidad de precaución.

En el marco de la emergencia ferroviaria, en la línea Sarmiento se están ejecutando obras de renovación de vías en los sectores Luján – Mercedes y Las Heras – Lobos, y se realizarán obras en los sistemas de señalamiento de los dos ramales diésel.

Por otra parte,  se adjudicaron trabajos para poner en valor las estaciones Morón y Ramos Mejía y se avanzará en la renovación del cableado del sector eléctrico.

Otros proyectos como la construcción de nuevos andenes en las estaciones Liniers y Ciudadela, fueron cancelados.

