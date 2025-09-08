PolíticaMorón

Spina: “Morón le dio un sopapo a la motosierra de Milei”

Diego Spina, presidente del bloque Fuerza Patria Morón, aseguró que “Morón le dio un sopapo a la motosierra” en rechazo al ajuste económico y destacó el triunfo de la lista local en las elecciones.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Spina

En declaraciones tras los resultados, Diego Spina analizó que el pueblo moronense expresó un fuerte rechazo al ajuste y la pérdida de empleo. Según los datos del domingo, Fuerza Patria Morón obtendría 7 de las 12 bancas en juego en el Concejo Deliberante, mientras que La Libertad Avanza alcanzaría 5 escaños.

“El Pueblo de Morón sufre el ajuste, la destrucción del empleo, la falta de plata para llegar a fin de mes. Es por eso que hoy este Pueblo le dio un rechazo fuerte al plan económico y la crueldad de Milei acompañando nuestra lista”, opinó el presidente del bloque de Fuerza Patria Morón.

“Morón le dio un sopapo a la motosierra de Milei”, aseguró el dirigente y consideró: “Es el triunfo de la militancia popular, de la historia coherente que construimos, del compromiso de quienes nunca bajamos los brazos y defendimos sin especulación los derechos de los moronenses, avasallados todos los días por la violencia y la injusticia de Milei”.

“Hay mucho para hacer para cerrarle el paso al ajuste de Milei y para volver a tener un país y un Morón como el que el Pueblo desea y merece. Ahora la prioridad es organizarnos y representar a nuestros vecinos en las elecciones de octubre”, concluyó Spina.

Noticias relacionadas

Fuerza Patria se impuso en Morón y Ghi apuntó: «Los bonaerense le dijimos hasta acá a Milei»

Fuerza Patria se impuso en Morón con la lista encabezada por José María Ghi. Tras el triunfo, el intendente Lucas Ghi manifestó: “Que alegría...

Día de la Industria con empresarios de Morón

El encuentro se dio en el marco del Día de la Industria, y sirvió para que los empresarios de Morón puedan realizar un balance...

Nunca quise ser Luis Majul

La gran pantalla se las dejo. Nunca me interesó justamente por los intereses en juego. Nunca hubiera defendido el ajuste a los jubilados y la...

Doble Festejo: también en Panaderos

Lucas Ghi armó su bunker en el Centro de Panaderos. Desde ahí siguió los datos minuto a minuto y se alegró de saber que...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img