Spina: “Morón le dio un sopapo a la motosierra de Milei”

En declaraciones tras los resultados, Diego Spina analizó que el pueblo moronense expresó un fuerte rechazo al ajuste y la pérdida de empleo. Según los datos del domingo, Fuerza Patria Morón obtendría 7 de las 12 bancas en juego en el Concejo Deliberante, mientras que La Libertad Avanza alcanzaría 5 escaños.

“El Pueblo de Morón sufre el ajuste, la destrucción del empleo, la falta de plata para llegar a fin de mes. Es por eso que hoy este Pueblo le dio un rechazo fuerte al plan económico y la crueldad de Milei acompañando nuestra lista”, opinó el presidente del bloque de Fuerza Patria Morón.

“Morón le dio un sopapo a la motosierra de Milei”, aseguró el dirigente y consideró: “Es el triunfo de la militancia popular, de la historia coherente que construimos, del compromiso de quienes nunca bajamos los brazos y defendimos sin especulación los derechos de los moronenses, avasallados todos los días por la violencia y la injusticia de Milei”.

“Hay mucho para hacer para cerrarle el paso al ajuste de Milei y para volver a tener un país y un Morón como el que el Pueblo desea y merece. Ahora la prioridad es organizarnos y representar a nuestros vecinos en las elecciones de octubre”, concluyó Spina.