Cobro de Tasas Municipales. La Municipalidad de Morón privatiza el cobro: qué significa y por qué genera tensión y expone un proceso iniciado el 29 de enero de 2026 que, meses después, todavía no tiene definiciones públicas claras sobre su implementación.

Cuál es la tensión: por un lado, los trabajadores municipales reclaman el servicio para ellos. Esto les daría la posibilidad de obtener horas extras y asegurarse el puesto de trabajo que hoy esta endeble a causa de la crisis a la que arrastró el Gobierno Nacional a las comunas.

Por otro lado, del lado del comercio y la industria, es la efectividad. Quizás no paguen, pero si acumulan deuda que un día deberán cancelar.

El Gobierno Local, con este llamado a Licitación para privatizar el sistema de cobranza que se realizó en enero y quedó desierto, intenta subir los niveles de recaudación que hoy están por debajo del ciencuenta por ciento.

Un proceso abierto pero sin resultados visibles

La Municipalidad de Morón avanzó con un segundo llamado a licitación para contratar un servicio de verificación, determinación y liquidación de tributos, con el objetivo de mejorar la recaudación local.

Sin embargo, a la fecha no aparecen publicados elementos clave del proceso: no hay información accesible sobre empresas oferentes, dictámenes técnicos ni adjudicación final. Tampoco hay confirmación pública de que el servicio esté en funcionamiento efectivo.

Este vacío informativo abre un interrogante central: qué ocurrió con una contratación que apunta a una de las áreas más sensibles del Estado municipal.

Cómo funciona el sistema de cobro de Tasas Municipales tercerizado

El servicio licitado no implica una obra ni una compra tradicional, sino la incorporación de una estructura técnica para intervenir en el proceso de cobro de tasas municipales.



Las tareas previstas incluyen: A) cruce de información fiscal y comercial; B) detección de inconsistencias o sub declaraciones; C) recalculo de deudas con intereses y multas; D) generación de informes e intimaciones administrativas.

En términos prácticos, esto puede derivar en la aparición de deudas no detectadas previamente, lo que modifica la relación entre el municipio y los contribuyentes locales.

Empresa técnica y no abogados: la clave del contrato

Por la redacción del pliego para el Cobro de Tasas Municipales —que menciona tareas de “verificación, determinación y liquidación de tributos”— el esquema no apunta a la contratación de abogados particulares como eje central, sino a un servicio técnico especializado.

Se trata de funciones previas a cualquier instancia judicial: análisis de datos, cálculo de obligaciones fiscales y detección de inconsistencias. A diferencia de un estudio jurídico, que interviene cuando la deuda ya está confirmada, este modelo busca identificar dónde el municipio no está cobrando correctamente.

No obstante, esto no excluye la participación de abogados en etapas posteriores, en caso de que las deudas deriven en procesos de ejecución fiscal.

Qué cambia para vecinos y comerciantes

La eventual implementación de este sistema de Cobro de Tasas Municipales puede tener efectos directos sobre la vida económica local.

Entre los principales impactos aparecen: A) mayor fiscalización sobre actividades comerciales; B) detección de diferencias en declaraciones; C) incremento de notificaciones por deuda; D) posibilidad de regularización mediante planes de pago.

Este tipo de medidas suele generar una percepción de mayor presión tributaria, incluso cuando el municipio plantea que se trata de ordenar situaciones preexistentes.

El punto más sensible: el incentivo económico

Uno de los aspectos más discutidos es la forma de pago. En muchos casos, estos servicios de Cobro de Tasas Municipales se estructuran bajo esquemas donde la empresa cobra en función de lo que logra recaudar.

Esto implica que: A) cuanto mayor sea la recuperación de deuda, mayor será su ingreso; B) se introducen incentivos a intensificar controles; C) puede endurecerse la política de cobranza.

El mecanismo abre un debate sobre la participación del sector privado en funciones clave del Estado municipal.

Cobro de tasas municipales en Morón: qué se cobra y a quién alcanza

El sistema tributario del Municipio de Morón se apoya en un conjunto de tasas y derechos que impactan tanto en los vecinos como en la actividad económica local. La estructura combina servicios urbanos básicos con cargas específicas para comercios, industrias y usos del espacio público.

En términos generales, la recaudación se organiza en dos grandes ejes: por un lado, la Tasa por Servicios Generales (TSG), que sostiene el financiamiento de los servicios cotidianos; por otro, la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), que grava la actividad económica. A esto se suman tasas específicas y derechos administrativos que completan el esquema.

Clave Qué es 1) TSG Vecinos; alumbrado, barrido, limpieza y residuos; base de recaudación 2) TISH Comercios e industrias; actividad económica; ingreso clave municipal 3) Limpieza especial Residuos especiales; industrias y grandes locales 4) Seguridad Financiamiento de políticas de seguridad local 5) TEPE Control sanitario y prevención epidemiológica 6) Cementerio Sepulturas, mantenimiento y servicios 7) Oficina Trámites, certificados y gestiones 8) Publicidad Cartelería y propaganda en vía pública 9) Espacio público Uso de veredas y espacios municipales 10) Habilitación Permisos para apertura de comercios

Este esquema no solo define cómo se financia el municipio, sino también dónde se concentra la presión tributaria. Las modificaciones en los sistemas de control o recaudación —como la tercerización en análisis— tienen impacto directo sobre estas tasas, especialmente en aquellas vinculadas a la actividad económica.

En ese sentido, cualquier cambio en la fiscalización o en los mecanismos de cobro puede alterar la relación entre el Estado local y los contribuyentes, tanto en términos de ingresos públicos como de percepción de carga impositiva.

Un pantallazo sobre el Cobro de Tasas Municipales

Un proceso con baja visibilidad pública

Otro elemento relevante es el nivel de acceso a la información. Las ofertas presentadas en la licitación no son públicas: se entregan en sobres cerrados y forman parte del expediente administrativo interno. Por eso sólo se podrá saber la empresa beneficiada cuando el Cobro de Tasas Municipales esta adjudicado.



En condiciones normales, deberían conocerse al menos: A) el acta de apertura con los oferentes; B) el dictamen de evaluación; C) la adjudicación final.



Hasta el momento, esos documentos no aparecen disponibles cuando se trata del Cobro de Tasas Municipales en los canales habituales de consulta pública, lo que dificulta reconstruir el estado real del proceso administrativo.

Las tres hipótesis abiertas

Ante la falta de información oficial visible, el proceso se encuentra en una zona de incertidumbre. Existen tres escenarios posibles: A) que la licitación siga en evaluación; B) que haya quedado desierta o sin adjudicación; C) que se haya adjudicado pero sin difusión pública clara.

Cada una de estas alternativas implica un escenario distinto en términos de gestión y transparencia institucional.

Por qué es una historia clave en Morón

A diferencia de otras contrataciones, este servicio impacta directamente en dos variables centrales: los ingresos del municipio y el bolsillo de los vecinos. Se trata de una decisión con doble efecto: A) puede aumentar la recaudación sin subir tasas; B) puede incrementar la presión sobre contribuyentes mediante controles más estrictos.

En ese cruce se configura uno de los debates más sensibles de la gestión local: cómo mejorar los recursos del Estado sin generar conflicto social ni económico.

Un expediente abierto que todavía no cierra

El dato central es que el proceso existe, fue impulsado en 2026 y apunta a un área estratégica, pero todavía no tiene una traducción pública clara en términos de ejecución concreta.

En ese contexto, la licitación deja de ser un trámite administrativo y pasa a convertirse en una historia abierta, donde la falta de definiciones oficiales es, en sí misma, parte de la noticia actual.

Aclaración sobre el alcance del reemplazo

Si está bien. Lo único no reemplaza los abogados, reemplaza la Dirección de Inteligencia Fiscal que estaba integrada con contadores Contadores públicos. Reemplaza lo que en su momento armamos como Inteligencia fiscal.

Marco institucional del proceso

El proceso indefectiblemente requiere Licitación Pública, amplia difusión y adjudicación del HCD.

Control y observaciones del Tribunal de Cuentas

Al Tribunal de Cuentas no le gusta la tercerizacion y objeta el pago y observa con atención el proceso licitatorio.