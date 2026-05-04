Pablo De Muner al «Tomba». El empate que dejó escapar dos veces en ventaja desató una crisis silenciosa que terminó en decisión: Godoy Cruz cambió de técnico y puso en marcha un nuevo ciclo en plena competencia. El recambio marca el inicio de un nuevo ciclo en Godoy Cruz, tras una decisión urgente de la dirigencia luego del empate ante Deportivo Morón.

Acá te dejamos los dos goles de Deportivo Morón que hizo el uruguayo Franco Fagúndez para terminar en un empate entre Deportivo Morón y Godoy Cruz que dejaron sin trabajo a Mariano Toedtli y le dieron una chance a Pablo De Muner ✅​✅​✅​👇:

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Un empate que detonó todo

El 2 a 2 frente a Deportivo Morón fue mucho más que un resultado. El Tomba ganaba 1-0, volvió a ponerse 2-1 y aun así no pudo sostener la ventaja. El golpe fue doble: por el desarrollo del partido y por el contexto. A esa frustración se le suma la eliminación reciente en la Copa Argentina, también ante el conjunto bonaerense, y una racha ofensiva que nunca terminó de consolidarse.

Fin de ciclo para Toedtli: Pablo De Muner al «Tomba»

El proceso de Mariano Toedtli llegó a su fin antes de lo previsto. Corto en tiempo, pero cargado de altibajos, el ciclo no logró sostener una identidad clara ni resultados consistentes y Walter Otta y su equipo se lo llevaron puesto.

Hundido. Godoy Cruz bajo la conducción de Mariano Toedtli llegó a su fin tras el empate 2 a 2 frente a Deportivo Morón.

Decisión inmediata de la dirigencia

En Mendoza no hubo margen para la duda. Con el equipo en la mitad de la tabla y a un paso de salir de la zona de Reducido, la Comisión Directiva resolvió actuar rápido.Así, en cuestión de horas, se cerró la llegada de Pablo De Muner, con la misión de cambiar el rumbo de inmediato.

Sacudón total: Pablo De Muner al «Tomba» y ya hay una revolución.

La frase se instaló en el mundo Godoy Cruz y refleja el impacto de la decisión. No se trata solo de un cambio de nombres, sino de un giro en la conducción deportiva. La expectativa por la llegada de Pablo De Muner al «Tomba», ahora está puesta en la respuesta inmediata del equipo, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Quién es Pablo De Muner

Nacido en Caseros en 1981, Pablo De Muner tuvo pasos como futbolista por Argentinos Juniors, San Martín de Tucumán, Boca Unidos y Barracas Central, además de experiencias internacionales.

Como entrenador, desarrolló una carrera con múltiples experiencias en Argentina y el exterior, consolidando un perfil de técnico adaptable y con recorrido.

Los números de Pablo De Muner

El recorrido de De Muner como entrenador muestra etapas con rendimientos dispares, pero con puntos altos claros en el ascenso argentino:

A) San Martín de Tucumán (2021-2022): 63 partidos; 31 victorias; 24 empates; 8 derrotas;

B) Defensa y Justicia (2024-2025): 35 partidos; 12 victorias; 12 empates; 11 derrotas;

C) O’Higgins (2022-2023): 21 partidos; 8 victorias; 5 empates; 8 derrotas;

D) Guaraní (2023-2024): 13 partidos; 6 victorias; 4 empates; 3 derrotas;

E) Melgar (2023-2024): 8 partidos; 2 victorias; 2 empates; 4 derrotas;

F) Águilas Doradas (2024-2025): 8 partidos; 1 victoria; 4 empates; 3 derrotas;

G) Botafogo (2025-2026) (como ayudante de campo de Martín Anselmi): 17 partidos; 7 victorias; 2 empates; 8 derrotas.

Donde mejores resultados obtuvo fue en San Martín de Tucumán y en Defensa y Justicia, especialmente en contextos de competencia exigente. Su sistema táctico más utilizado es el 4-3-3, con énfasis en intensidad y juego ofensivo.

La Camiseta de Deportivo Morón con el gran Milo J mirando de frente a los rivales

El contexto deportivo que apura decisiones

El presente de Godoy Cruz no es crítico en puntos, pero sí en funcionamiento. La irregularidad lo mantiene en una zona incómoda, donde cada partido empieza a ser determinante. El foco ahora está en los jugadores. El equipo mostró momentos de buen juego, pero también desconexiones que le costaron puntos clave. La llegada de Pablo De Muner al «Tomba» apunta a corregir esos altibajos y generar una reacción inmediata.

Debut inmediato y sin margen

El nuevo DT estará en el banco este fin de semana ante Racing de Córdoba, en el estadio Feliciano Gambarte. No hay tiempo: el cambio es ahora. Para eso llegó Pablo De Muner al «Tomba».

Una apuesta con presión máxima

Godoy Cruz decidió anticiparse a una posible crisis mayor. El objetivo es claro: sostenerse en zona de pelea y no perder terreno. Con Pablo De Muner al «Tomba» al mando, empieza una nueva etapa. Y en el fútbol, todo se resume en una cosa: resultados.