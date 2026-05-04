Toedtli deja el Tomba. Fin de ciclo. Godoy Cruz bajo la conducción de Mariano Toedtli llegó a su fin tras el empate 2 a 2 frente a Deportivo Morón ayer en el estadio Feliciano Gambarte, domingo 4 de mayo de 2026. La dirigencia tomó la decisión en las horas posteriores al encuentro y ya trabaja en la búsqueda de su reemplazante.



Acá te dejamos los dos goles de Deportivo Morón que hizo el uruguayo Franco Fagundez para terminar en un empate entre Deportivo Morón y Godoy Cruz que dejaron sin trabajo a Mariano Toedtli ✅​✅​✅​👇:

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Un ciclo corto marcado por la irregularidad

Toedtli deja el Tomba en un contexto de resultados adversos. El equipo acumuló cuatro partidos sin victorias, con tres empates y una derrota, una racha que terminó por inclinar la balanza en contra del “Pájaro”. Toedtli deja el Tomba tras no poder sostener una línea de rendimiento que lo posicionara como candidato.

En total, luego de dirigir 12 encuentros, incluido uno por la Copa Argentina, con un saldo de 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas. Números que reflejan una campaña irregular para un equipo que aspiraba al ascenso. Toedtli deja el Tomba y con él se va también una expectativa que no logró concretarse.

Toedtli deja el Tomba luego que Deportivo Morón no dejara de correr. La medida parece exagerada. Pero Godoy Cruz tenía otras expectativas.

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El empate que detonó la decisión

El empate como local ante el puntero de la Zona A de la Primera Nacional no cayó bien entre los hinchas, que manifestaron su malestar. En un clima de presión creciente, pese a que el equipo mostró pasajes de buen fútbol, Toedtli deja el Tomba irremediablemente.

Actualmente, el “Tomba” se ubica en el sexto puesto con 16 puntos, lejos del rendimiento esperado al inicio de la temporada.

La decisión de la dirigencia

En este contexto, el presidente José Mansur junto a la Comisión Directiva resolvieron dar un golpe de timón. Toedtli deja el Tomba tras una decisión que se tomó en las últimas horas y que marca el cierre definitivo de su etapa en el club mendocino.

Lo que viene para el Tomba

Con Racing de Córdoba como próximo rival, nuevamente en condición de local. Y ahora Godoy Cruz buscará definir en el corto plazo a su nuevo entrenador para intentar reencauzar la campaña.

Toedtli deja el Tomba luego del empate frente a el Gallo y tiene que apurarse porque se le viene otra fecha de local encima

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Toedtli deja el Tomba luego del empate frente a el Gallo y tiene que apurarse porque se le viene otra fecha de local encima

¿Quién es Mariano Toedtli?

Su recorrido en el fútbol comenzó como delantero. Mariano Toedtli inició su trayectoria en el fútbol profesional destacándose por su potencia física y capacidad goleadora. Surgido en Unión de Santa Fe, dio el salto al fútbol europeo tras consolidarse en Primera.

Su carrera como jugador tuvo un fuerte desarrollo en España, donde pasó por clubes como Celta de Vigo, Recreativo de Huelva y Real Valladolid. Allí alcanzó sus mejores registros goleadores y se consolidó en el ascenso español.

Tras su retiro, inició su camino como entrenador. Toedtli deja el Tomba en lo que fue su primera experiencia como DT principal en el fútbol profesional, luego de pasos en formativas y cuerpos técnicos.

¿Quién es José Mansur?

José Mansur es un empresario y dirigente mendocino clave en la conducción de Godoy Cruz Antonio Tomba. Toedtli deja el Tomba en una gestión donde Mansur mantiene un rol central en las decisiones estratégicas.

A lo largo de los años, consolidó una gestión enfocada en la estabilidad financiera y la competitividad deportiva. Bajo su conducción, el club logró sostenerse en el fútbol argentino con protagonismo en distintos torneos.

Su estilo es pragmático y de decisiones firmes. Toedtli deja el Tomba como una muestra más de una dirigencia que prioriza resultados y reacciona ante los momentos críticos.