Fuerza Patria se impuso en Morón y Ghi apuntó: «Los bonaerense le dijimos hasta acá a Milei»

Fuerza Patria se impuso en Morón con el 43,94% frente al 39,27 de la Libertad Avanza. Tras el triunfo, el intendente apuntó contra el gobierno Nacional.

Por Aldana Farinelli

Fuerza Patria se impuso en Morón con la lista encabezada por José María Ghi.

Tras el triunfo, el intendente Lucas Ghi manifestó: “Que alegría y a su vez que compromiso renovamos con nuestro pueblo, con los que nos votaron y con los que no nos votaron también”.

“Hoy estamos contentos porque en un contexto muy adverso con un gobierno nacional que vino a patear el tablero y obligarnos a jugar de otra manera, le pudimos decir hasta acá a un gobierno que agrede, que descalifica, que desprecia y se lo dijimos democráticamente llenado las urnas de amor, de participación, de alegría, de entusiasmo”, continuó.

“Esta no son las formas Milei, este proyecto de país no nos gusta Milei. A la provincia de Buenos Aires la estas destratando, no estas destratando a un gobierno provincial o un gobierno comunal, estas destratando a los bonaerenses y una vez más los bonaerenses, como sabemos decirlo, le dijimos un rotundo y contundente hasta acá a Milei”.

Ghi agradeció a los compañeros de las distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, religiosas, vecinales y felicitó a Axel Kicillof «que se cargó la campaña contra viento y marea, mirando a los ojos a cada bonaerense para revitalizar la esperanza que debe ser el motor que nos permita llegar al 2027 y poner a Axel en la presidencia”.

Para finalizar su discurso, Ghi subrayó de cara al 26 de octubre: “Así como nos hicimos cargo de la estratega electoral del 7 de septiembre, también nos vamos a hacer cargo de la estrategia electoral de octubre, no especulamos, se juegan cosas muy serias para jugar poquito, a medias, para ser timoratos”.

