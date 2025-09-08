Fuerza Patria se impuso en Morón y Ghi apuntó: «Los bonaerense le dijimos hasta acá a Milei»

Fuerza Patria se impuso en Morón con la lista encabezada por José María Ghi.

Tras el triunfo, el intendente Lucas Ghi manifestó: “Que alegría y a su vez que compromiso renovamos con nuestro pueblo, con los que nos votaron y con los que no nos votaron también”.

“Hoy estamos contentos porque en un contexto muy adverso con un gobierno nacional que vino a patear el tablero y obligarnos a jugar de otra manera, le pudimos decir hasta acá a un gobierno que agrede, que descalifica, que desprecia y se lo dijimos democráticamente llenado las urnas de amor, de participación, de alegría, de entusiasmo”, continuó.

“Esta no son las formas Milei, este proyecto de país no nos gusta Milei. A la provincia de Buenos Aires la estas destratando, no estas destratando a un gobierno provincial o un gobierno comunal, estas destratando a los bonaerenses y una vez más los bonaerenses, como sabemos decirlo, le dijimos un rotundo y contundente hasta acá a Milei”.

Ghi agradeció a los compañeros de las distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, religiosas, vecinales y felicitó a Axel Kicillof «que se cargó la campaña contra viento y marea, mirando a los ojos a cada bonaerense para revitalizar la esperanza que debe ser el motor que nos permita llegar al 2027 y poner a Axel en la presidencia”.

Para finalizar su discurso, Ghi subrayó de cara al 26 de octubre: “Así como nos hicimos cargo de la estratega electoral del 7 de septiembre, también nos vamos a hacer cargo de la estrategia electoral de octubre, no especulamos, se juegan cosas muy serias para jugar poquito, a medias, para ser timoratos”.