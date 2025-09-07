Elecciones 2025: Resultados en Ituzaingó (07-09)

Comenzaron a llegar los primeros resultados de las elecciones provinciales. Desde 1948 no se realizaban desdobladas. El rol de los intendentes y de los concejales fue central.

En está página vas a poder ver los resultados de los principales partidos y más abajo las listas de concejales con chances a integrar el Concejo Deliberante.

En la foto de portada: Hugo Equiza y Juan Manuel Alvarez Luna

Principales Resultados

Fuerza Patria – Juan Manuel Alvarez Luna: 43,62

Alianza La Libertad Avanza – Hugo Equiza: 31,41

Enamorate Ituzaingó – Natalia Peluso: 7,99%

Lista de Candidatos a Concejales de Fuerza Patria

1 ALVAREZ LUNA, JUAN MANUEL

2 SUSPERREGUY VALERIA ILEANA

3 CRUDO LUCIANO JULIÁN

4 VIOLA FLORENCIA ESTEFANÍA

5 ACUÑA CARLOS ROBERTO

6 GOMEZ MARIA FERNANDA

7 MEDINA JUAN DOMINGO

8 BARCENA MARCELA ROSANA

9 FAGGIO MARTIN

10 BARRIOS FRANCIA EVANGELINA

Lista de Candidatos a Consejeros Escolares de Fuerza Patria

1 ROMERO ALEJANDRO GABRIEL

2 PASSAFARO ORNELLA SABRINA

3 LOPEZ KUNIKOWSKI, MATÍAS ADOLFO

Fuerza Patria ganó incluso en Parque Leloir

Lista de Candidatos a Concejales de La Libertad Avanza

1 EQUIZA HUGO FERMIN

2 DE LA IGLESIA, AGUSTINA

3 LANARO WALTER DANIEL

4 LARA MARIA LAURA LORENA

5 BORDIN JUAN ANGEL

6 SANCHEZ MARIA MACARENA

7 DEL CORRAL, LUIS RAUL

8 CHAPARRO ARIADNA VERONICA

9 CORRAL JUAN ANTONIO

10 CORRALES VERONICA VALERIA

Candidatos a Consejeros Escolares de La Libertad Avanza

1 PEDONE WALTER FABIAN

2 DEMINGE YAMILA SOLEDAD

3 MOLGADO MARCELO LEONARDO

Los datos de 2023

Pablo Descalzo (Unión por la Patria): 43,22% (37.252 votos)

Gastón Di Castelnuovo (Juntos por el Cambio): 32,46% (27.983 votos)

Hugo Ezquiza (Libertad Avanza): 19,76% (17.033 votos)

En esas elecciones, las primeras para Pablo Descalzo, Unión por la Patria se impuso en las tres secciones electorales dando el batacazo en Parque Leloir donde le ganó a Juntos por el Cambio.

Ituzaingó Elecciones 2023 Pueblo por Pueblo

Ituzaingó tiene tres circuitos electorales. Veamos uno por uno.

1.- Ituzaingó Interior – Circuito 666 (Incluye San Alberto, Villa Las Naciones y Villa León)

Pablo Descalzo (UxP): 20.930 votos (46,99%)

Gastón Di Castelnuovo (JxC): 12.976 votos (29,13%)

Hugo Equiza (LLA): 8.730 votos (19,60%)

2.- Villa Udaondo – Circuito 666A (Incluye Parque Leloir)}

Pablo Descalzo (UxP): 10.574 votos (43,57%)

Gastón Di Castelnuovo (JxC): 7.457 votos (30,73%)

Hugo Equiza (LLA): 5.049 votos (20,08%)

Cynthia Rizzo (FIT): 1.185 votos (4,88%)

3.- Ituzaingó Norte – Circuito 667 (Ituzaingó Centro, Villa Ariza, Villa Alberdi)

Pablo Descalzo (UxP): 15.396 votos (38,21%)

Gastón Di Castelnuovo (JxC): 15.314 votos (38,01%)

Hugo Equiza (LLA): 7.589 votos (18,83%)

Cynthia Rizzo (FIT): 1.984 votos (4,92%)

Microanálisis por Andrés Llinares (de las elecciones 2023)

Lo notorio en está elección que luego de tanta adversidad y denuncias vecinales, Pablo Descalzo se impuso en Parque Leloir, la localidad más crítica a la gestión. Pero parece que la consolidación de un Polo Gastronómico, Oficinas y Coworking se impuso. También los futuros servicios como el Merit Parque Leloir que avanza sin problema alguno. A su vez, la oferta curricular y cultural de Ituzaingó siempre fue un gran atractivo para todo el municipio y los nuevos proyectos como la construcción de un Hospital Veterinario fueron factores decisivos a la hora de realizar el traspaso generacional, aspiración que desde hace años tiene Alberto Descalzo que fue electo primer concejal e integrará el cuerpo de la calle 24 de octubre.