Limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón: Los detalles

Comenzó la obra de limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón con el objetivo de preservar la flora local y prevenir daños por inundaciones en los barrios cercanos.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Morón y la Provincia de Buenos Aires, iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón con el objetivo de reducir el impacto de eventos climáticos en los barrios y mejorar la calidad del agua.

Las tareas incluyen la remoción de residuos, vegetación exótica y sedimentos acumulados, con el fin de recuperar la flora nativa de la zona.

Además, según detallaron desde el Municipio, se realizarán obras a lo largo de las riberas para prevenir el riesgo de inundaciones que afectan a vecinos del área.

La intervención forma parte del Plan de Gestión de Restauración Fluvial de la Provincia de Buenos Aires, que busca garantizar el mantenimiento de los cauces de agua de forma segura y prevenir daños en las comunidades cercanas.

Cabe destacar que el Municipio de Hurlingham también lleva adelante trabajos en el Arroyo con ayuda del COMIREC.

