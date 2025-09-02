Morón acompaña a las mujeres embarazadas con kits y control de salud

Morón acompaña a las mujeres durante su embarazo con controles médicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Hospital Municipal, garantizando un proceso de gestación cuidado y un desarrollo saludable en la primera infancia.

Las beneficiarias reciben un kit con pañales, apósitos, algodón, termómetro, óleo y material informativo sobre lactancia, derechos de parto y la Ley 1000 Días, entre otros elementos.

También pueden participar de encuentros con la coordinadora obstétrica Gabriela Sala, quien responde consultas y brinda orientación sobre el embarazo, el parto y el puerperio.

Asimismo se provee de forma gratuita con medicamentos, vacunas, leche y alimentos fundamentales para el crecimiento.

Cabe destacar que el acceso al programa está destinado a vecinas de Morón que no cuenten con obra social y se atiendan en el Hospital Municipal o en alguno de los 15 CAPS del distrito.

¿Cuáles son los CAPS de Morón?