Morón acompaña a las mujeres embarazadas con kits y control de salud

Morón acompaña a las mujeres durante su embarazo con controles médicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Hospital Municipal, garantizando un proceso de gestación cuidado y un desarrollo saludable en la primera infancia.
Las beneficiarias reciben un kit con pañales, apósitos, algodón, termómetro, óleo y material informativo sobre lactancia, derechos de parto y la Ley 1000 Días, entre otros elementos.
También pueden participar de encuentros con la coordinadora obstétrica Gabriela Sala, quien responde consultas y brinda orientación sobre el embarazo, el parto y el puerperio.
Asimismo se provee de forma gratuita con medicamentos, vacunas, leche y alimentos fundamentales para el crecimiento.
Cabe destacar que el acceso al programa está destinado a vecinas de Morón que no cuenten con obra social y se atiendan en el Hospital Municipal o en alguno de los 15 CAPS del distrito.
¿Cuáles son los CAPS de Morón?
- Villa Rivadavia – Magnasco 933, Haedo
- Dr. Springolo – Galán 655, El Palomar
- Malvinas Argentinas – Namuncurá 351, El Palomar
- Dr. Winter – Rafael Castillo 151, El Palomar
- Loma Verde – Curuchet 2550, Castelar Centro / Norte
- Dr. Jorge Salinas – Pergamino 1860, Castelar
- Juana Azurduy – Berlín 3870, Castelar Sur
- Gelpi – Betbeder 3606, Castelar Sur
- Dr. René Favaloro – Av. Figueroa Alcorta y Nicolás Granada, Castelar Sur, Morón
- Dr. Monte – Grito de Alcorta 3404, Morón Sur
- Presidente Ibañez – Avellaneda 2647, Morón Sur
- Azucena Villaflor – Vinara 2237, Morón Sur
- Almafuerte – Gregoria Pérez 131, Morón Sur
- Mercedes Sosa – Av. Eva Perón 3598, Morón Sur