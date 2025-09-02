SaludMorónNoticias destacadas

Morón acompaña a las mujeres embarazadas con kits y control de salud

A través del Programa 1000 Días, Morón acompaña a las mujeres durante el embarazo y a niños en sus primeros tres años de vida, con controles médicos, kits de postparto y asistencia integral en salud.

Por Aldana Farinelli

Morón acompaña a las mujeres durante su embarazo con controles médicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Hospital Municipal, garantizando un proceso de gestación cuidado y un desarrollo saludable en la primera infancia.

Las beneficiarias reciben un kit con pañales, apósitos, algodón, termómetro, óleo y material informativo sobre lactancia, derechos de parto y la Ley 1000 Días, entre otros elementos.

También pueden participar de encuentros con la coordinadora obstétrica Gabriela Sala, quien responde consultas y brinda orientación sobre el embarazo, el parto y el puerperio.

Asimismo se provee de forma gratuita con medicamentos, vacunas, leche y alimentos fundamentales para el crecimiento.

Cabe destacar que el acceso al programa está destinado a vecinas de Morón que no cuenten con obra social y se atiendan en el Hospital Municipal o en alguno de los 15 CAPS del distrito.

¿Cuáles son los CAPS de Morón?

  • Villa Rivadavia – Magnasco 933, Haedo
  • Dr. Springolo – Galán 655, El Palomar
  • Malvinas Argentinas – Namuncurá 351, El Palomar
  • Dr. Winter – Rafael Castillo 151, El Palomar
  • Loma Verde – Curuchet 2550, Castelar Centro / Norte
  • Dr. Jorge Salinas – Pergamino 1860, Castelar
  • Juana Azurduy – Berlín 3870, Castelar Sur
  • Gelpi – Betbeder 3606, Castelar Sur
  • Dr. René Favaloro – Av. Figueroa Alcorta y Nicolás Granada, Castelar Sur, Morón
  • Dr. Monte – Grito de Alcorta 3404, Morón Sur
  • Presidente Ibañez – Avellaneda 2647, Morón Sur
  • Azucena Villaflor – Vinara 2237, Morón Sur
  • Almafuerte – Gregoria Pérez 131, Morón Sur
  • Mercedes Sosa – Av. Eva Perón 3598, Morón Sur

