Morón suma sedes y horarios para la asistencia educativa

Morón amplió los espacios y horarios del Programa Acompañar, una iniciativa que brinda asistencia educativa a estudiantes de 6 a 12 años que cursan la escuela primaria.
El programa tiene por objetivo fortalecer la calidad y la experiencia educativa mediante encuentros semanales de una hora y media, en los que se refuerzan contenidos clave como alfabetización y matemática. Las clases se desarrollan en horario vespertino.
Para más información se puede llamar al 11-6147-9616 o por correo a [email protected]
Lugares y horarios del Programa Acompañar:
MORÓN SUR
- UGC 8 (Arenales 1797). Martes de 14:30 a 16 hs.
- UGC 9 (Dr. Felix Burgos 585). Miércoles de 14 a 15:30 hs.
- Sociedad de fomento “10 de agosto” (Avellaneda 2467). Jueves de 16:30 a 18 hs.
- Biblioteca Popular y Centro Comunitario “José Hernández” (Gobernador Arana 3817). Viernes de 14 a 15:30 hs.
- Centro Comunitario “La Infancia” (Cobo 4481). Viernes de 16:30 a 18 hs.
MORÓN NORTE
- Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes). Jueves de 14 a 15:30 hs.
CASTELAR NORTE
- Club Social y Deportivo “El Porvenir de Castelar” (Curuchet 2264). Lunes de 16:30 a 18 hs.
CASTELAR SUR
- UGC 14 (Buenos Aires 1279). Miércoles de 16:30 a 18 hs.
EL PALOMAR
- UGC 3 (Pedernera 280). Jueves de 16:30 a 18 hs.
BARRIO GAONA
- Centro de Jubilados y Pensionados “General San Martín” (Agustín Álvarez 414). Martes de 17 a 18:30 hs.