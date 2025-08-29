Morón suma sedes y horarios para la asistencia educativa

Morón amplió los espacios y horarios del Programa Acompañar, una iniciativa que brinda asistencia educativa a estudiantes de 6 a 12 años que cursan la escuela primaria.

El programa tiene por objetivo fortalecer la calidad y la experiencia educativa mediante encuentros semanales de una hora y media, en los que se refuerzan contenidos clave como alfabetización y matemática. Las clases se desarrollan en horario vespertino.

Para más información se puede llamar al 11-6147-9616 o por correo a [email protected]

Lugares y horarios del Programa Acompañar:

MORÓN SUR

UGC 8 (Arenales 1797). Martes de 14:30 a 16 hs.

UGC 9 (Dr. Felix Burgos 585). Miércoles de 14 a 15:30 hs.

Sociedad de fomento “10 de agosto” (Avellaneda 2467). Jueves de 16:30 a 18 hs.

Biblioteca Popular y Centro Comunitario “José Hernández” (Gobernador Arana 3817). Viernes de 14 a 15:30 hs.

Centro Comunitario “La Infancia” (Cobo 4481). Viernes de 16:30 a 18 hs.

MORÓN NORTE

Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes). Jueves de 14 a 15:30 hs.

CASTELAR NORTE

Club Social y Deportivo “El Porvenir de Castelar” (Curuchet 2264). Lunes de 16:30 a 18 hs.

CASTELAR SUR

UGC 14 (Buenos Aires 1279). Miércoles de 16:30 a 18 hs.

EL PALOMAR

UGC 3 (Pedernera 280). Jueves de 16:30 a 18 hs.

BARRIO GAONA