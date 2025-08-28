HurlinghamNoticias destacadasSalud

Nuevo ramal de colectivos al Hospital PAMI Hurlingham

Las líneas 463R2 y 462 amplían su recorrido y desde ahora llegan directo al Hospital PAMI Hurlingham. Por primera vez, los colectivos ingresan al barrio Newbery.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Hospital PAMI Hurlingham

Desde la inauguración del Hospital PAMI Hurlingham, el acceso al mismo era una complicación para los vecinos ya que ningún transporte público llegaba allí, por eso, tras gestiones del intendente Damián Selci, hay un nuevo ramal de colectivos que extendió su recorrido.

De esta forma, las líneas 463R2 y 462 entran al barrio Newbery. Junto a esta mejora, se amplió el horario de atención médica en el hospital.

El Hospital de Diagnóstico y Tratamiento PAMI Hurlingham inauguró en junio de 2023. Se trató de una obra de 2.800 m2 que en su momento requirió una inversión de $2.300 millones.

Este hospital llegó para dar respuesta a la demanda histórica de los 30.000 afiliados de Hurlingham y de la región. El hospital cuenta con con médicos especialistas y de cabecera, y cuenta con un consultorio de Salud Mental.

