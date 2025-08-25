Hurlingham: Selci y Lampreabe presentaron los nuevos patrulleros que compró el municipio, ya son 43

«Cuando asumimos hace un año y medio, había sólo 9 patrulleros funcionando. Hoy tenemos 43 y una Nueva Base de la Policía Motorizada», comentó la jefa de gabinete Flor Lampreabe.

La gestión de Selci reforzó la seguridad del distrito con 500 nuevas cámaras, el Anillo Digital en todos los accesos, el Cuerpo de Prevención Comunitaria y el Programa Hurlingham Vigila, que combina mayor presencia territorial de la policía con la incorporación de Inteligencia Artifical en el Centro de Monitoreo.

La semana pasada, el municipio de Hurlingham entregó a la policía local las nuevas camionetas 0 KM que se suman a la flota de patrulleros que tiene el distrito. En el último año y medio, le gestión de Selci cuadruplicó la capacidad de patrullaje del municipio.

Con esta incorporación, el municipio refuerza un sistema que ya cuenta con más de 500 nuevas cámaras, paradas seguras con botón antipánico, y un Anillo Digital con inteligencia artificial para controlar ingresos y egresos de vehículos a la ciudad. Todo controlado por el Centro de Monitoreo que funciona las 24 horas. Además, el Grupo de Policía Motorizada de Hurlingham cuenta con base y vehículos propios para el patrullaje permanente.

“En Hurlingham avanzamos invertirtiendo en nuestro sistema de prevención y vigilancia para cuidar a cada vecino y vecina”, remarcó el intendente. El Plan Integral de Seguridad incluye además operativos de control vehicular en los accesos y en puntos móviles de la ciudad, y el Cuerpo de Prevención Ciudadana que recorre zonas comerciales y escolares, con patrullaje propio. Todas las escuelas del distrito tanto públicas como privadas tienen corredores seguros.