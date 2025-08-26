En las vacaciones de invierno viajaron 4,3 millones de personas por el país, 10,9% menos que el año pasado según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es en este contexto que surge el Travel Sale, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

En total hay descuentos en más de 140 agencias de viajes del 25 al 31 de agosto. Durante ese periodo habrá promociones que incluyen 60% en paquetes, hospedaje, pasajes y actividades turísticas.

Además se ofrecen distintos métodos de pago como cuotas bancarias, con o sin interés, paquetes especiales, descuentos, beneficios en excursiones, 2×1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

Además participan las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas.

Las aerolíneas ofrecen beneficios en la compra de pasajes, mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo.

Desde la organización del evento se mostraron positivos en que el Travel Sale 2025 supere los registros de otras ediciones.