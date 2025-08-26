Hurlingham Ciudad Rock: Lanzan un taller de mapeo colectivo

El Municipio de Hurlingham lanzó una nueva propuesta dentro de su programa Hurlingham Ciudad Rock, la política pública que busca poner en valor el patrimonio cultural y musical del distrito.

El próximo sábado 30 de agosto a las 16 horas, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396), se realizará un taller de mapeo colectivo abierto a la comunidad, con el objetivo de cartografiar en forma grupal los espacios de valor histórico vinculados al rock y a la identidad cultural local.

Con más de 130 años de historia, Hurlingham se transformó en un ícono cultural no solo por su arquitectura de estilo inglés, sus calles arboladas y sus amplios espacios verdes, sino también por ser reconocida como la cuna del rock nacional. Allí nacieron y se consolidaron bandas que marcaron a varias generaciones como Sumo, Divididos y Las Pelotas.

A lo largo de los años, el municipio también fue escenario de una nutrida escena musical que dio lugar a salas de ensayo, bares emblemáticos, conciertos históricos y la creación de múltiples bandas.

El taller de mapeo colectivo invita a los vecinos a sumarse a una experiencia de construcción comunitaria. La propuesta consiste en identificar y registrar los lugares que forman parte del patrimonio histórico, social y cultural vinculado a la música, contribuyendo así a consolidar la memoria local.

De esta manera, se busca reconocer a Hurlingham no solo como un territorio geográfico, sino como un espacio cultural vivo, lleno de huellas que conectan la historia con las nuevas generaciones.

