Nueva Escuela de Formación en Oficios en El Palomar

El intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió las instalaciones de la nueva Escuela de Formación en Oficios junto al secretario de Relaciones con la Comunidad y Educación, José María Ghi, integrantes del gabinete municipal y vecinos de la zona.

La misma está ubicada en en el Barrio Carlos Gardel y ofrecerá capacitaciones gratuitas en oficios de la construcción.

Cabe destacar que el espacio se encontraba abandonado y ocupado por personas en situación de calle, pero ahora fue recuperado y transformado en un ámbito de capacitación y desarrollo laboral.

Para quienes deseen capacitarse de forma gratuita también pueden consultar en los siguientes centros:

El CMFP N°1 “Ricardo Rojas” brinda los siguientes cursos y carreras:

Instalación de sistemas de energía solar

Reparador/a electrónico/a de audio y recepción de radio

Reparador/a de refrigeradores domésticos-heladeras comerciales

Instalador/a y reparador/a de equipos de climatización

Horticultor/a-injertado,

Jardinería

Técnicas de diseño gráfico

Protésico dental de laboratorio (3 Años)

Auxiliar odontológico

Soldadura aplicada-variada

Maquillador/a Profesional

Auxiliar administrativo

Reparación de lavarropas

Diseño de Página Web

Operador/a informático/a para administración y gestión

Herrería de diseño

Sistemas constructivos de tecnologías prefabricadas.

Dirección: 2° Rivadavia 15866, Haedo. Teléfono: 4650-3270.

El CMFP N°2 “Manuel Belgrano” brinda los siguientes cursos y carreras:

Electricista en inmuebles

Mantenimiento de edificios

Gasista domiciliario

Instalador/a sanitario/a

Cerrajería

Soldadura eléctrica

Instalador/a de sistema de alarmas

Asistente jurídico y notarial

Herrería

Maquillador/a Profesional

Redes informáticas y telefonía IP

Autocad

Operador/a de PC

Auxiliar administrativo y contable

Fotografía

Lengua de Señas

Peluquería

Auxiliar de Familia especializado en adultos/as mayores

Dirección: Maestra Cueto 750, Morón.

CMFP N°3 “Escuela de Gastronomía”

Brinda distintos cursos ligados con esa área.

Cursos cortos:

Fideero/a (especialista en pastas)

Cocinero/a para comedor escolar

Conservas de frutas y hortalizas

Elaboración de alfajores artesanales

Organización de eventos

Panadería y pastelería artesanal

Manipulación de alimentos

Cursos anuales y cuatrimestrales:

Cocinero/a

Pastelero/a

Panadero/a

Barman y Auxiliar de somellier

Dirección: 2° Rivadavia 15810, Haedo . Teléfono: 4650-9330. Mail: [email protected]