Nueva Escuela de Formación en Oficios en El Palomar

El intendente de Morón, Lucas Ghi, recorrió las instalaciones de la nueva Escuela de Formación en Oficios junto al secretario de Relaciones con la Comunidad y Educación, José María Ghi, integrantes del gabinete municipal y vecinos de la zona.
La misma está ubicada en en el Barrio Carlos Gardel y ofrecerá capacitaciones gratuitas en oficios de la construcción.
Cabe destacar que el espacio se encontraba abandonado y ocupado por personas en situación de calle, pero ahora fue recuperado y transformado en un ámbito de capacitación y desarrollo laboral.
Para quienes deseen capacitarse de forma gratuita también pueden consultar en los siguientes centros:
El CMFP N°1 “Ricardo Rojas” brinda los siguientes cursos y carreras:
- Instalación de sistemas de energía solar
- Reparador/a electrónico/a de audio y recepción de radio
- Reparador/a de refrigeradores domésticos-heladeras comerciales
- Instalador/a y reparador/a de equipos de climatización
- Horticultor/a-injertado,
- Jardinería
- Técnicas de diseño gráfico
- Protésico dental de laboratorio (3 Años)
- Auxiliar odontológico
- Soldadura aplicada-variada
- Maquillador/a Profesional
- Auxiliar administrativo
- Reparación de lavarropas
- Diseño de Página Web
- Operador/a informático/a para administración y gestión
- Herrería de diseño
- Sistemas constructivos de tecnologías prefabricadas.
Dirección: 2° Rivadavia 15866, Haedo. Teléfono: 4650-3270.
El CMFP N°2 “Manuel Belgrano” brinda los siguientes cursos y carreras:
- Electricista en inmuebles
- Mantenimiento de edificios
- Gasista domiciliario
- Instalador/a sanitario/a
- Cerrajería
- Soldadura eléctrica
- Instalador/a de sistema de alarmas
- Asistente jurídico y notarial
- Herrería
- Maquillador/a Profesional
- Redes informáticas y telefonía IP
- Autocad
- Operador/a de PC
- Auxiliar administrativo y contable
- Fotografía
- Lengua de Señas
- Peluquería
- Auxiliar de Familia especializado en adultos/as mayores
Dirección: Maestra Cueto 750, Morón.
CMFP N°3 “Escuela de Gastronomía”
Brinda distintos cursos ligados con esa área.
Cursos cortos:
- Fideero/a (especialista en pastas)
- Cocinero/a para comedor escolar
- Conservas de frutas y hortalizas
- Elaboración de alfajores artesanales
- Organización de eventos
- Panadería y pastelería artesanal
- Manipulación de alimentos
Cursos anuales y cuatrimestrales:
- Cocinero/a
- Pastelero/a
- Panadero/a
- Barman y Auxiliar de somellier
Dirección: 2° Rivadavia 15810, Haedo . Teléfono: 4650-9330. Mail: [email protected]