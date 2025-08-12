Barrio Carlos Gardel: Se detuvieron a 28 personas en 17 operativos

Un informe de la Jefatura de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Morón señala que, entre junio y los primeros días de agosto, se detuvieron 28 personas en el Barrio Carlos Gardel, en el marco de 17 operativos de saturación.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía Departamental Morón junto a la Motorizada de la Policía Local (UPPL), Infantería, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y equipos municipales.

Los trabajos incluyeron controles estáticos y dinámicos, identificación de personas y vehículos, y verificación de antecedentes, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la zona.

Como resultado, se aprehendió a personas por robo automotor, infracción a la ley de drogas, pedidos de captura, encubrimiento y otros delitos. Además, se secuestraron 6 automóviles y 2 motocicletas.

Cabe destacar que la semana pasada se reforzaron los operativos de seguridad en distintos puntos de Morón y dieron como resultado la detención de seis personas implicas en distintos hechos delictivos.