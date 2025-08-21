Ricardo Alfonsín y Marina Cassese se presentan juntos

Son el 1 y 2 de la lista a diputados nacionales de Proyecto Sur. Cassese hasta el cierre de listas se encontraba respaldando Nuevo Encuentro.

La dupla Ricardo Alfonsín y Marina Cassese no se sabe bien qué origen tiene, pero encabezan la lista de Proyecto Sur, aquel espacio que supo fundar Fernando Pino Solanas.

«Esta lista reúne a radicales alfonsinistas, peronistas seguidores de las ideas de Pino Solanas, socialistas, independientes y forjistas”, dijo Ricardo Alfonsín durante la presentación de la lista de 35 candidatos a diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires.

Esa lista la integran la ex diputada nacional la peronista Lilia Marina Cassese, ahora en Proyecto Sur; Gustavo López (Forja), la dirigente de Bragado, Celina Sburlatti; el presidente de Proyecto Sur Buenos Aires, Hugo Maltempo; Julia Larcamón de Forja y el socialista Martín Canay, entre otros.

“Hay que ponerle límites a Milei en el Congreso, la gente quiere una opción que los incluya. El modelo económico fracasó. Una vez más, la realidad ha demostrado que las recetas neoliberales no resuelven los problemas de los argentinos; los complican», agregó Ricardo Alfonsín.

“Esto no va más. Antes o después de las elecciones tendrán que hacer los cambios. Para sostener los dos pilares en los que se apoyaba, era necesario hacer caer los salarios, subir las tasas de interés por las nubes. Ambas cosas hicieron caer el consumo, la caída del consumo hizo caer producción y la inversión. Cerraron fábricas, aumentó el desempleo”, sostuvo Alfonsín en declaraciones radiales.

Marina Cassese, nacida y criada en Morón, Secretaria de Economía y Hacienda bajo la gestión de Joaquín Ignacio Arias; Subdirectora de Recaudación de la Provincia durante la gestión de Edurdo Duhalde; y Subsecretaria de Economía en Merlo durante la «era Othacehé»; luego concejal y diputada nacional.

Por eso defiende a los municipios y cuestiona que el Gobierno Nacional de Javier Milei les quitó más de «230,000 millones de pesos que es una cosa impresionante, hoy subieron a 600,000 millones. Los municipios tienen un alto nivel de desfinanciamiento permanentemente; hoy más que nunca hay fondos que no solo le corresponden por la coparticipación, sino por derecho; por ejemplo el Fondo Incentivo Docente que es una ley, y también con el tema del transporte, una cosa que el gobierno nacional está reteniendo indebidamente, lo que para mí es un delito.»

En 2019, Marina Cassese acompañó junto al sindicalista Domingo Bruno la candidatura a Presidente de la Nación de Roberto Lavagna. En la foto se lo ve durante su única presentación en el distrito que fue en Colegio de Abogados de Morón bajo la presidencia de Jorge Frega.

Marina Cassese, Roberto Lavagna y Domingo Bruno en el Colegio de Abogados de Morón (2019)

Acá la lista completa de Proyecto Sur:

1. Alfonsín, Ricardo Luis

2. Cassese, Lilia Estrella

3. López, Gustavo Fernando

4. Sburlatti, Marina Celina

5. Maltempo, Hugo Adolfo

6. Larcamón, Julia

7. Canay, Manuel Martín

8. Zeli, Carina Ester

9. Fabris, José Luis

10. Islas, Marianella

11. Hernández, Santiago Luis

12. Adorno, Gabriela Alejandra

13. Kohl, Germán

14. Sequeira, Mónica Beatriz

15. Greco, Christian Carlos

16. Mateo, Verónica Beatriz

17. Perussich, Fabio Gabriel

18. Fernández Zena, Silvia Beatriz

19. Foster, Pablo Cristian

20. Forti, Viviana Haydee

21. Deserti, Daniel

22. Gonzalez, Evelin

23. Gatti, Osvaldo

24. Campos, Marta

25. Corona, Antonio

26. Pérgola, Laura

27. Bogado, Eduardo

28. Rashid, Leila

29. Flores, Walter

30. Mattea, Gisella

31. Antonuchi, Leonel

32. Barzola, Irene

33. García Guillermo

34. Fernández Vizcay, Fernanda

35. Suárez, Rodolfo