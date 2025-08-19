Desde La Libertad Avanza pasando por Fuerza Patria y Provincias Unidas hasta Unión Liberal. Todos los candidatos presentados por cada lista hasta la actualidad.
Las 14 listas de Diputados Nacionales de la PBA esconden ignotos y conocidos, se trata de leer una por una para asombrarse sobre las próximas elecciones a diputados nacionales.
Frente La Libertad Avanza
1. José Luis Espert
2. Karen Reichardt
3. Diego Santilli
4. Gladys Humenuk
5. Sebastián Pareja
6. Johanna Longo
7. Alejandro Carrancio
8. Miriam Niveyro
9. Alejandro Finocchiaro
10. Giselle Castelnuovo
11. Sergio “Tronco” Figluolo
12. Florencia de Sensi
13. Miguel Smuckler
14. María Luisa Gonzales
15. Álvaro García
16. Andrea Vera
17. Joaquín Ojeda
18. Ana Tamagno
19. Carlos Pirovano
20. Martina León
Fuerza Patria
1.- Taiana, Jorge
2.- López, Jimena
3.- Grabois, Juan
4.- Siley, Vanesa
5.- Palazzo, Sergio
6.- García, Teresa
7.- Pietragalla, Horacio
8.- Propato, Agustina
9.- Moyano, Hugo (hijo)
10.- Díaz, Fernanda
11.- Galmarini, Sebastián
12.- Miño, Fernanda
13.- Yasky, Hugo
14.- Salzman, Marina
15.- Trotta, Nicolás
16.- Velázquez, María Elena
17.- Calderaro, Luís Alberto
18.- Rodríguez Golisano Aldana Giselle
19.- Catalano, Daniel Adolfo
20.- Bernazza, Claudia Alicia
21.- Rivas, Jorgen
22.- Rocío Di Bastiano
23.- De Isasi, Oscar Gerardo
24.- Saravia, Silvia
25.- Raimundi, Carlos Alberto
26.- Quinteros, Macarena
27.- Ortega, Carlos Alberto
28.- Rusconi, Macarena Ayelén
29.- De Marziano, Federico Aldo
30.- Moreno, María Cristina
31.- Leinenn, Arístides Bernabé
32.- Defelipe, Florencia
33.- Bertoldo, Sebastián javier
34.- Ferrari, Julieta
35.- Rodríguez, Alejandro Esteban
- Provincias Unidas
- 1. Randazzo, Florencio
- 2. Stolbizer, Margarita
- 3. Monzó, Emilio
- 4. Tavela, Danya
- 5. Lazzaretti, Alfredo
- 6. Almenta, Andrea
- 7. Caffaro, Osvaldo
- 8. Lauría, Josefina
- 9. Pasqualín, Julio
- 10. Green Asteazarán, Silvina
- 11. Buil, Sergio
- 12. Dziakowski, Natalia
- 13. Dunogent, Julio Daniel
- 14. Rego, Graciela
- 15. Alva, Oscar
- 16. Zamora, Verónica Gabriela
- 17. Ripamonti, Juan Pablo
- 18. Jópez, Jorgelina
- 19. Gianella, Carlos
- 20. López, Marianela
- 21. Fraga, Marcelo
- 22. Medaño, Stella
- 23. Choffi, Ricardo Fabián
- 24. Rodríguez, María Luján
- 25. Carciofi, Sergio Fabián
- 26. Bergel, Silvana
- 27. Duhalde, José María
- 28. Villalba, Gladys
- 29. Velazco, José Enrique
- 30. Nardi, Fabiana
- 31. Colli, Juan
- 32. Loyola, Marcela
- 33. Kapoluto, Hernán
- 34. Muniz, Nelly
- 35. Cieri, Alejandro
Frente de Izquierda Unidad
1. Del Caño, Nicolás
2. Del Plá, Romina
3. Giordano, Juan Carlos
4. Schlotthauer, Mónica
5. Bodart, Alejandro
6. Paredes Landman, Ana
7. Pitrola, Nestor
8. González Seligra, Nathalia
9. Ayala, Eduardo
10. Simoni, Luana
11. Rodriguez, Sebastián
12. Matucevicius, Jorgelina
13. Novo Foti, Federico Francisco
14. Lezama, Norma Inés
15. Somer, Ariel Marcelo
16. Barrios, Agustina Belén
17. Pacagnini, Guillermo Enrique
18. Cabrera Sánchez, Daiana
19. Cuenca, Lucas Hernán
20. Calderón, Graciela Beatriz
21. Romero, Juan Emiliano
22. Leguizamón, Karen Florencia
23. Sebriano, José Alejandro
24. Lanzette, Andrea Bernarda
25. Rapanelli, Franco
26. Correa Louzao, Emilce
27. Mora, Claudio Manuel
28. Biaggio, Nora Iris
29. Sucher, Luis Mariano
30. Mendez, Mónica Silvia
31. Segretti Valdueza, Ricardo
32. Akerfeld, Paula Yamila
33. López, Osvaldo Omar
34. Espasa, Natalia Marisa
35. Corradi, Luciano
Unión Federal
1. Gray Fernando Javier
2. Guazzaroni María Laura
3. Ibarra José Antonio
4. Perez Analía Elisabet
5. Martelli Federico
6. Biroulet Carina Mabel
7. Suarez Erdaire Adolfo Maximiliano
8. Oliva Gisela Elizabet
9. García Ángel Alberto
10. Tortosa Rosana
11. Fernandino Mariano
12. Casas María Isabel
13. López Alejandro Luis (Oveja)
14. Rojas Romina Soledad
15. Azzoni Horacio
16. Blanco Emilce Beatriz
17. Mengia Guido Ignacio
18. Barrios Iris Noemi
19. García Ernesto Fabian
20. Ludueña Marcela Fabiana
21. Dávila Hugo Marcelo
22. Piantanida Andrea Silvia
23. Raffaellino Javier Damián
24. Alsina Sabrina Natalia
25. Cano Luis Roberto
26. Koch Mirta Azucena
27. Montes Ariel Gustavo
28. Barraza Ramona Cruz
29. Etchegoyhen Pablo Sebastián
30. Cristaldo Blanca Soledad
31. Sánchez Manuel Héctor
32. Soria Sabrina Ayelén
33. Fernández Araujo Facundo Martin
34. Fernández Silvana Patricia
35. Trucco Ignacio
Nuevo MÁS
1 Castañeira, Manuela
2 Ramat, Juan Cruz
3 Álvarez, María Paz
4 Correa, Lucas
5 Yapura, Soledad
6 Pascuan, Marcos
7 Abal, Paula
8 Hidalgo Robles, Leandro
9 Colodro, Karina
10 Ayala, Jorge
11 Robles, Graciela
12 Díaz, Facundo
13 Dopazo, Andrea
14 Manini, Ramiro
15 Faganello, Natalia
16 Raggio, Facundo
17 Gómez, Laura
18 Almada, Emilio
19 Nuñez, Karen
20 Caviedes, Benjamin
21 Vecchio, Emma
22 Wasserman, Maximiliano
23 Camara, Lucía
24 Martinez, Sergio «Manteca»
25 Rojas, Paula
26 Mugueta, Miguel Ángel
27 Mac Dermott, Evelyn
28 Martinez, Eduardo
29 González, Florencia
30 Lasa Matteucci, Jaime
31 Benitez, Florencia
32 Juarez, Gustavo
33 Carneiro, Sofía
34 Schmale, Alejandro
35 Nuñez, Andrea
Proyecto Sur
1. Alfonsín, Ricardo Luis
2. Cassese, Lilia Estrella
3. López, Gustavo Fernando
4. Sburlatti, Marina Celina
5. Maltempo, Hugo Adolfo
6. Larcamón, Julia
7. Canay, Manuel Martín
8. Zeli, Carina Ester
9. Fabris, José Luis
10. Islas, Marianella
11. Hernández, Santiago Luis
12. Adorno, Gabriela Alejandra
13. Kohl, Germán
14. Sequeira, Mónica Beatriz
15. Greco, Christian Carlos
16. Mateo, Verónica Beatriz
17. Perussich, Fabio Gabriel
18. Fernández Zena, Silvia Beatriz
19. Foster, Pablo Cristian
20. Forti, Viviana Haydee
21. Deserti, Daniel
22. Gonzalez, Evelin
23. Gatti, Osvaldo
24. Campos, Marta
25. Corona, Antonio
26. Pérgola, Laura
27. Bogado, Eduardo
28. Rashid, Leila
29. Flores, Walter
30. Mattea, Gisella
31. Antonuchi, Leonel
32. Barzola, Irene
33. García Guillermo
34. Fernández Vizcay, Fernanda
35. Suárez, Rodolfo
Potencia
1-Talerico, María Eugenia
2-Alpert, Ricardo Inti
3-De Hagen, María Sofía
4-Mascetti, Fernando Pablo
5-Acuña, Flavia Noelia
6-Echeverría, Miguel Ángel
7-Gigena, Eva Beatriz
8-Stoddart, Ricardo José
9-Francini, Amalia
10-Álvarez, Carlos Manuel
11-Hernández, María Gabriela
12-Cevasco, Aníbal Anselmo
13-Rumi González, Cecilia Virginia
14-García, Marcelo Fabián
15-Schiavi, Ariana Magalí
16-Berisso, Jorge Luis
17-Villata, María Eugenia
18-Bartoletti, Alejandro
19-Chui, Marcela Estela
20-Palmiotti, Luis Enrique
Coalición Cívica + Intendentes UCR
1. López, Juan Manuel
2. Llenderrozas, Elsa
3. Hourcade, Lisandro
4. Etchecoin, Maricel
5. Yofe, Matías
6. Porro, Nadia
7. Bouvier, Román
8. Borrego, Victoria
9. Flores, Héctor «Toty»
10. Bilbao, Anahi
Nuevos Aires
1-Sixto Cristiani
2-Cata Achilli
3-Leandro Nievas
4-Milagros Ayelén Alfonso
5-Cristian Alejandro Ruiz
6-Romina Elizabeth Díaz
7-Tomas Joaquín Cuervo
8-Rosana Cecilia Sobré
9-Cristian Fabian Quillotay
10-Nerea Gómez
11-Tiago Aranzabe
12-Andrea Alejandra Repetto
13-Alejandro Martín Torre
14-Aldana Belén Gómez
15-Raúl Eduardo Ramos
16-Natalia Antonia Muller
17-Emiliano Daniel Acosta
18-Tamara Anabella Arredondo
19-Roberto Mariano Brizuela
20-Anahí Anabel Vallejo
21-Agustín Lautaro García Ruiz
22-Mariela Verónica Méndez
23-Patricio Longarini
24-Micaela Jazmín Di Palma
25-Mauricio Esteban González
26-Marcela Elisabeth Sejas
27-Guillermo Darío Carrizo
28-María Jimena López
29-Cristian Mario Loff Fonseca
30-Ana María Offidani
31-Ramon Rafael Pérez
32-Mariela Alejandra Meconcelli
33-Nicolás Agustín Gómez
34-Selene Eva Posteraro Sanchez
35-Gonzalo Adrián Araujo Álvarez
Frente Patriota Federal
1-Alberto Samid
2-María Cristina Dip
3-Alejandro Carlos Biondini
4-Marisa Cecilia Scarafia
5-Martín Adán Iodko
6-Eliana Solange Ott
7-Diego Ariel Carlomagno
8-Sandra Marcela García
9-Valentino Bellini
10-Yolanda Beatriz Kayser
11-Claudio Hernán García
12-Yanel Daiana Etcheverry
13-Américo Antonio Fresca
14-Mariana Paula Patricia Mollo
15-Sebastián Jorge Salvador Bustamante
16-María Laura Ferreyra
17-Héctor Ismael Rodríguez
18-Silvia Irene Bostjanic
19-Esteban Oscar Mannarino
20-Silvia Raquel Clavijo
21-Roberto Gabriel Spinosa Castaño
22-Marcela Ana García
23-Alberto Enrique Cetrola
24-Raquel Alejandra Aguilera
25-Sebastián Gabriel Gutierrez
26-Nancy Elizabeth Castillo
27-Miguel Omar Julián
28-Alicia Beatriz Quiroz
29-Rolando Martín Riss
30-Erica Raquel Salto
31-Juan Carlos Rosito
32-Yesica Andrea Colicino
33-Enrique Marcelo Ariel Oros
34-Mónica Isabel Pérez
35-Jorge Eduardo Arias
Propuesta Federal
1-Fernando Burlando
Movimiento Democrático Confederal Argentino
1. Cúneo, Santiago
2. Sin definir
3. Biaggioni, Raúl
4. Rijel, Ximena
Unión Liberal
1. Cachanosky, Roberto
2. Romariz, Griselda
3. Bontempo, Hugo