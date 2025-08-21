El ex Ministro de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Randazzo, y la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, encabezan la lista como uno y dos de Provincias Unidas. En tercer lugar va Emilio Monzó, ex Presidente de la Cámara de Diputados durante la Presidencia de Mauricio Macri.

Randazzo y Margarita juntos en Provincias Unidas a partir del portazo de los radicales. El partido centenario abandonó el espacio y Florencio Randazzo se quedó con el primer lugar de Provincias Unidas, el segundo le cayó para Margarita Stolbizer y como tercero irá Emilio Monzó. Los tres actualmente ocupan una banca en el Congreso.

Si bien los radicales rompieron con el espacio, Martín Lousteau, aunque desconforme, consiguió el cuarto lugar para Danya Tavela. En el quinto lugar de la lista estará Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad de Mar del Plata. Le sigue Andrea Almenta, una referente de Randazzo en Tandil, y más abajo aparece el ex intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro.

Se supone que el armado lo «bancan» los gobernadores, pero hasta ahora ninguno asomó la cabeza. Aunque la candidatura de Randazzo en el primer lugar de la lista fue impulsada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y en el radicalismo sólo fue respaldada por el sector de Evolución.

La Lista Completa de Provincias Unidas