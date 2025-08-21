Morón tiene 20 nuevos móviles policiales

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron 20 nuevos móviles policiales que fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad provincial.

Respecto a la incorporación de los 13 patrulleros y 7 camionetas, Ghi expresó que “van a estar asignadas a las cuadriculas respectivas que conforman el mapa de Morón. El liderazgo del Dr. Cardoso ha generado en poco tiempo resultados auspiciosos que no hacen más que obligarnos a profundizar ese camino”.

Con esta incorporación, en lo que va del año ya se sumaron 34 patrulleros, 11 camionetas, 10 motos y 13 móviles de seguridad que patrullan los corredores escolares, los centros comerciales y los distintos barrios de Morón.

Y continuó: “No es con la demagogia punitiva que vende humo y consignas planfetarias y tampoco desde el discurso pseudo progresista que se muestra impotentes ante una realidad que acucia y afecta a todos los vecinos por igual”.

Por su parte, Cardoso destacó la instalación de centros de monitoreo descentralizados en todo Morón: “Ya habíamos inaugurado en la Plaza Alsina en Villa Sarmiento, sumamos el de la Plaza Cattaneo, en El Palomar, ahora vamos a sumar a Plaza Berra, en Morón Norte, otros en Castelar y Morón sur, vamos a extender este sistema de prevención de centros de monitoreo descentralizados a todo el distrito”.

Días atrás, el Municipio presentó la nueva Guardia Urbana, un cuerpo integrado por agentes especialmente capacitados para tareas de patrullaje, control y asistencia ante situaciones de riesgo.