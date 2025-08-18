MorónNoticias destacadas

Morón: Ghi lanzó “Quinto Acampa” y continúa “Sexto al Mar”

Más de 200 estudiantes ya participaron de la experiencia educativa en espacios naturales del distrito y otros grupos viajaron a Mar del Plata de manera gratuita.

Por Aldana Farinelli

Morón

En el Polideportivo Gorki Grana se llevó a cabo el acto de los dos programados municipales. «Quinto acampa» consiste en una propuesta pedagógica de Morón en la que alumnos de quinto año de escuelas primarias pasan dos días y una noche en distintos espacios naturales del distrito.

A la fecha, más de 200 estudiantes disfrutaron de esta experiencia y se espera alcanzar una participación de más de 450 chicos para fin de año.

Además, Sexto al Mar llegó a su cuarta edición. La iniciativa permite que alumnos realicen su viaje de fin de curso a Mar del Plata de forma gratuita, financiado por el Municipio. Allí disfrutan por cuatro días de capacitaciones, visitas guiadas, y pensión completa en la Colonia Municipal “César Albistur Villegas”.

Ya viajó un contingente de estudiantes de las primarias N° 29, 40 y 47. Para fin de año, se prevé la participación de siete contingentes con chicos de 27 escuelas primarias del distrito.

