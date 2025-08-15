Ituzaingó: Cómo funcionan los servicios municipales por el fin de semana largo

Este viernes 15 de agosto los servicios municipales funcionarán de la siguiente manera:

La recolección de residuos y el programa de recolección de reciclables, Ituzaingó Separa en Casa, funcionarán con normalidad

El Centro de Atención Primaria de la Salud San Alberto (Cnel. Pringles 2792) brindará atención para guardia de 8 a 20hs.

El resto de los CAPS, el CEDIM, la Clínica Veterinaria Municipal y las dependencias municipales, permanecerán cerradas.

La guardia del Hospital del Bicentenario brindará atención con normalidad.

Si tenés una urgencia o necesitás atención médica domiciliaria, comunicate al servicio de Salud Protegido, al 4458-4300. Ante emergencias de otro tipo, comunicate con el Centro de Monitoreo al 4623-7771.