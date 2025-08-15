ItuzaingóNoticias destacadas

Ituzaingó: Cómo funcionan los servicios municipales por el fin de semana largo

Por este viernes 15 de agosto los servicios municipales se verán modificados al ser día no laborable en conmemoración por el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Por Aldana Farinelli

Publicación

servicios municipales

Este viernes 15 de agosto los servicios municipales funcionarán de la siguiente manera:

  • La recolección de residuos y el programa de recolección de reciclables, Ituzaingó Separa en Casa, funcionarán con normalidad
  • El Centro de Atención Primaria de la Salud San Alberto (Cnel. Pringles 2792) brindará atención para guardia de 8 a 20hs.
  • El resto de los CAPS, el CEDIM, la Clínica Veterinaria Municipal y las dependencias municipales, permanecerán cerradas.
  • La guardia del Hospital del Bicentenario brindará atención con normalidad.

Si tenés una urgencia o necesitás atención médica domiciliaria, comunicate al servicio de Salud Protegido, al 4458-4300. Ante emergencias de otro tipo, comunicate con el Centro de Monitoreo al 4623-7771.

