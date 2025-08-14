Show gratis de Topa en Ituzaingó por el Día de la Niñez

El Municipio de Ituzaingó trae un espectáculos imperdible para los más chicos en su día: Topa.

El artista hará bailar, cantar y reír a los más chicos en un show donde repasará sus clásicos hasta sus últimos lanzamientos.

Topa abrirá la jornada a las 14 hs. en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) para luego dar lugar a las actividades deportivas, talleres culturales, juegos de kermesse e inflables.

Además, estarán presentes los stands del programa Feriando-Ando, integrado por jóvenes de diferentes escuelas secundarias que buscan generar ingresos para sus proyectos a través de la venta de productos; y la tradicional Feria de Microemprendedores de Ituzaingó.

Todas las actividades son gratuitas, abiertas a la comunidad y se suspenden en caso de lluvia.

Diego Topa, conocido como Topa, es un actor, cantante y presentador argentino, famoso por su trabajo en programas infantiles de Disney Channel. Nació el 11 de octubre de 1975 en Caseros, provincia de Buenos Aires. Se destacó en programas como «Zapping Zone» y «La casa de Disney Junior con Topa y Muni», y ha protagonizado numerosos espectáculos teatrales.