Kicillof y Descalzo entregaron patrulleros en Ituzaingó y visitaron obras

Kicillof y Descalzo recorrieron distintos puntos de Ituzaingó junto al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el secretario de Gobierno del municipio, Juan Manuel Alvarez Luna.

Para comenzar la actividad, el intendente recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires en el palacio municipal donde entregaron seis automóviles y cuatro camionetas que serán destinadas al Comando de Patrullas de Ituzaingó, para mejorar el patrullaje preventivo en todo el distrito.

También, se entregaron más de 200 cámaras de seguridad y 100 alarmas vecinales, que se sumarán a las que ya se encuentran en funcionamiento para conformar el anillo de seguridad digital.

Tras el acto, el gobernador expresó: “La provincia contaba con un fondo de fortalecimiento de seguridad que Milei lo cortó, como a las obras públicas, el fondo de incentivo docente y todos los recursos que la Nación enviaba a las provincias. A pesar de eso, la provincia de Buenos Aires sustituyó ese fondo de 177 mil millones de pesos y acá están los patrulleros que necesita Ituzaingó”.

Luego visitaron los avances de la obra en la EEP N° 21 y la EES N° 20 que consiste en la ampliación del edificio con la construcción de tres nuevas aulas, una cocina, un hall y un acceso independiente para la escuela secundaria, y tres aulas nuevas, un gabinete de orientación y el techado del patio para la escuela primaria.

Por su parte, el intendente agradeció el compromiso del gobierno provincial: “Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de seguridad Javier Alonso garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Ituzaingó».