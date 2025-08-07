HurlinghamNoticias destacadas

Limpieza histórica en el Arroyo Morón

El Municipio de Hurlingham y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) iniciaron una limpieza en el Arroyo Morón. Las tareas incluyeron retirar basura y quitar vehículos hundidos.

Por Aldana Farinelli

Arroyo Morón

En un trabajo histórico, se llevó adelante una limpieza profunda a lo largo de 3,5 km del Arroyo Morón.

En esta primera etapa retiraron 200 m³ de basura compactada, quitaron vehículos hundidos y chatarra y eliminaron el mal olor y bajamos el riesgo de enfermedades.

Según anticiparon, los trabajos continuarán durante algunas semanas y luego «sigue el deber colectivo de mantenerlo», expresaron desde el Municipio.

El COMIREC, que trabajó junto al Municipio e Hurlingham en la limpieza, es un ente autárquico que coordina y ejecuta acciones vinculadas con el saneamiento ambiental, la preservación del recurso hídrico y la mejora de la calidad de vida de las, les y los habitantes de la Cuenca del Río Reconquista.

Cabe destacar que el arroyo Morón atraviesa 4 partidos del oeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, siendo uno de los principales afluentes del Río Reconquista.

