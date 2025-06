El siete de septiembre será la elección provincial. Morón, Hurlingham e Ituzaingó integran la Primera Sección Electoral. Se elegirán Senadores Provinciales, Concejales y Consejeros Escolares. Para eso, cada alianza deberá oficializar su lista el 29 de julio.

Las listas de peso se concentrarán entre el oficialismo de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El rol del PRO en la Provincia de Buenos Aires quedó muy desdibujado y como espacio pareciera que no tiene formar de entrar a una acuerdo, aunque si algunos dirigentes de renombre como Cristian Ritondo o Diego Santilli.

- SUSCRIBITE GRATIS -

La Primera Sección Electoral está conformada por 24 municipios: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Y tiene 4.795.973 electores habilitados para votar según el padrón 2021. Elige 8 senadores provinciales (dentro de dos años elegirá 15 diputados provinciales) y cada distrito a su vez elegirá concejales y consejeros escolares.

Morón

Está en boca de todo el conurbano la pelea menos pensada. Martín Sabbatella quiere competir con su propia lista contra Lucas Ghi que tendrá la suya. Martín Sabbatella siempre se alineó junto a Cristina Fernández de Kirchner, pero el año pasado y mucho más evidente éste año, Lucas Ghi se volcó por el Gobernador Axel Kicillof. No fue esto lo que los distancia, sino la conducción del Municipio. Ghi quiere tener su propia agenda sin que interfiera Martín Sabbatellla o la diputada Mónica Macha y esto llevó a la ruptura.

Separados va a ser muy difícil que ganen. Ya lo admitió Martín Sabbatella. En sintonía con Cristina, para el sabbatellismo, si las fuerzas progresistas van separadas le abren la puerta a la derecha. Aún con Lucas Ghi en crisis con Martín Sabbatella, hablan de unidad y gestión. Para todos frenar la derecha es tan importante la unidad como tener un buen gobierno. «Dividimos perdemos», se les escucha decir.

Sino hay unidad, habrá dos listas tributando al mismo candidato a Senador Provincial que aún no se sabe quién es.

Por el momento la lista opositora más fuerte la puede construir Analía Zappulla y Ariel Diwan que sumaron el bullrichismo con los herederos de Victoria Villarruel. Armaron un bloque de cuatro concejales llamado «LLA» y se disponen a pelear la frágil hegemonía de Unión por la Patria.

El Bloque Juntos que Francisco Mones Ruíz (Presidente) y Leandro Ugartemendia va por un caudal de votos que sirva para las próximas elecciones que serán a intendente. Piensa jugar fuerte, pero con el PRO detonado, no tiene mucho espacio para abarcar. Prefiere sostener lo que tiene y sumar ya que en 2027, cuando se ponga en juego la elección de la intendencia, de 4 a 6 puntos cotizan bien en la bolsa de los posibles candidatos a jefe comunal.

El PRO Morón lo quiere conservar más Claudio Faro (presidente del bloque) y que Bernardo Magistocchi, cercanno a Santiago Caputo, luego de que el ex intendente Ramiro Tagliaferro dejara de conducir el partido que fundó Mauricio Macri 20 años atrás.

Daniela Cáceres de Nuevo PRO Morón se la vio participar de la apertura del local político de Ariel Diwan en Mendoza 92. Por lo cual está más cerca de La Libertad Avanza que del PRO. Seguramente Ariel Diwan también la sumará al Bloque «LLA».

Los radicales son una incógnita. Han condenado docena de veces a Cristina Fernández, no piensan sumarse a La Libertad Avanza y el PRO está en proceso de disolución. Los dos concejales que conserva en Morón, Silvina Samparisi (Presidenta) y Roly Moretto están en un verdadero problema.

Adrián Colonna es otro referente de La Libertad Avanza que ocupa una banca de concejal y mantiene diálogo tanto con Ariel Diwan como con Diego Llaneza, jefe político de la concejal Alejandra Liquitay. Pero aún no tomo decisión alguna.

Y Ariel Aguilera de La Libertad Avanza Morón ya dijo que se centrará más en lo local que en lo provincial o nacional.

De estos nueve espacios, dos van a una dura pelea Unión por la Patria y la vertiente bullrichista de La Libertad Avanza con la suma de los demócratas de Ariel Diwan y los PRO de Daniela Cáceres. El problema para el oficialismo es ir separado. ¿Juntan 40 puntos?, supongamos que sí. En dos listas, 20 cada una, entonces el espacio que construyen Diwan y Analía Zappulla gana la elección, conforma una mayoría en el Concejo Deliberante y el oficialismo pierde la presidencia del cuerpo.

Gobernar con el Concejo Deliberante en contra es la preludio de perder la intendencia. Por este motivo dentro de Unión por la Patria alguien tiene que ceder.

Ituzaingó

El lunes 9 de junio de 2025, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo dijo que el candidato a Senador Provincial por la Primera Sección Electoral debía ser una persona joven «al que no se lo pueda cuestionar por nada, alguien que por su edad nadie se le anime a criticarlo y que tenga proyección». Con esto, al menos Pablo Descalzo, deja afuera los nombres que suenan en la Primera Sección: Sergio Mazza, Malena Galmarina, Gabriel Katopodis.

También, Pablo Descalzo viene repitiendo que hará todo lo posible para garantizar la unidad entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Ituzaingó no tiene fuertes problemas como Morón. En el Concejo Deliberante solo hay dos representante de La Libertad Avanza, Ana Laura Vinsenzo, que encima apoya la iniciativas de Unión por la Patria y Juan Larralde que se mantiene leal a Sebastián Pareja, Presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires. O sea, uno de La Libertad Avanza y seis concejales de Juntos liderados por Gastón Di Castelnuvo; Gabriel Pozzuto del Bloque Juntos por el Cambio; el Bloque PRO con Christian Lanaro. Ocho en total más uno de La Libetad Avanza los lleva a nueve en un Concejo Deliberante ocupado por 20 miembros. Están al filo. Pero Ituzaingó atraviesa un buen momento. Está ordenado políticamente y en los últimos años tuvo un crecimiento económico jamás visto. Pablo Descalzo se siente seguro de que ganará en el distrito.

Unión por la Patria es la fuerza principal y según como arme La Liberta Avanza, que no tiene una figura visible y fuerte, podrá disputar un trozo de poder al oficialismo.

Hurlingham

El Gobierno de Damián Selci hizo grandes esfuerzos en 18 meses que lleva de gobierno, sobre todo por cómo encontró las cuentas: tan mal, que al intendente interior, Juan Zabaleta, lo multó el Tribunal de Cuentas con 80 millones de pesos por su mala administración.

Con todo, tiene enfrente por el lado de La Libertad Avanza a Rafael Franceso y sus dos concejales: Roque Belizan y Claudia Serratti y siete de Juntos por el Cambio aunque sin conducción. Debería ser Lucas Delfino, pero poca actividad le da al PRO. Mientras, su eterna rival y militante del PRO, Andrea Giorgini, Directora Nacional del Ministerio de Seguridad de Registro y Delegaciones para modernizar la gestión de la ANMac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), bajo la cobertura de Patricia Bullrich, trata de armar lazos comunicantes con La Libertad Avanza a través de Roque Belizan desde las mesas de Café Martínez sobre la Avenida Jauretche y la Avenida Julio A. Roca. La unidad del PRO y la La Libertad Avanza en Hurlingham puede ser la única posibilidad de hacer una elección decorosa en base a un PRO que se deshizo en el internismo porteño.

Menos poder de fugo tendrá el ex intendente Juan Zabaleta que junto a Julio Zamora, intendente de Tigre; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; y Guillermo Britos, de Chivilcoy, aún no dijo que piensa armar en el distrito ya que la mayoría de sus ex seguidores están con el nuevo gobierno y realiza declaraciones apocalípticas como que «el peronismo tiene que tocar fondo».