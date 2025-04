Más cambios en la bancada oficialista. Luego de tomar licencia a su cargo como Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad por tener a su pareja convaleciente, Leticia Guerrero, la joven que en 2021 encabezó la lista de concejales oficialistas, volverá a ocupar su banca.

En conversación con Leticia Guerrero, Anticipos Diario pudo confirmar que la joven se concentró en su pareja ya que está convaleciente. En ese lapso, la «reemplazaron» para que asumiera el joven peronista Tomás Balestrini su cargo.

«Pero nunca presenté la renuncia. En todo caso me reemplazaron. Y a partir de hoy soy concejal. Sin embargo, por una cuestión de respeto, no espero que la compañera que ocupa mi banca (la peronista paladar negro Leticia Maldonado) salga ya de su despacho, sino que se tome unos días para vaciarlo y reubicarse», agregó Guerrero, cercana a Martín Sabbatella.

- SUSCRIBITE GRATIS -

También confirmó que ya realizó todos los trámites necesarios para que el cuerpo la tome como concejal titular.

En el lugar de Leticia Guerrero en el Ejecutivo fue designado Tomás Balestrini, integrante de la Agrupación Ramón Carrillo que fundó Charly Suares y que la semana pasada lanzaron «CREO en Morón«. Y con Leticia Guerrero fuera del Ejecutivo, desestima su licencia del cuerpo y vuelve al bloque oficialista.

Cuando Leticia Guerrero regrese al Concejo Deliberante, será una puntada más en la confrontación entre el intendente Lucas Ghi y Martín Sabbatella. Se supone que Guerrerro responde a Martín Sabbatella. De asumir, su reemplazante, Leticia Maldonado, regresará a su puesto de trabajo en la Secretaria de Control Comunal que lleva adelante el titular del PJ, Claudio Román.

Por otro lado, Leticia Maldonado, quién la reemplazó a Guerrero durante su licencia dijo: «Yo estoy tranquila. Tengo vocación y hago lo que me gusta en el lugar que me toque. Son decisiones de los dirigentes. Nosotros somos el Partido Justicialista y no podemos meternos en los conflictos de ellos», le dijo Leticia Maldonado a este medio.

Todos los movimientos comenzaron en diciembre cuando Martín Marinucci tiro de la espoleta e hizo pública la pelea entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella. A partir de entonces, los rumores de la pelea entre Ghi y Sabbatella quedaron confirmados (negocio para Marinucci). Y de inmediato el intendente Lucas Ghi decidió deshacer la Secretaría de Gobierno y pedirle la renuncia a Diego Spina quién dejó su licencia en el Concejo Deliberante y a ahora Preside el Bloque de Concejales oficialistas.

Mientras, Lucas Ghi volvió a convocar a viejos líderes de Nuevo Encuentro como Adrián Grana, José Campagnolli y se habla de Guillermo Pascuero que tuvo su paso por el gobierno del PRO de Ramiro Tagliaferro.

Lucas Ghi ya cambio aproximadamente unos 60 funcionarios de rango, todos cristinistas ligados a Martín Sabbatella, y profundizó la alianza con los gremios tradicionales de la CGT Morón que lidera el gastronómico Alfonso Martínez, el Frente Renovador de Martín Marinucci y el PJ de Claudio Román en una clara postura que jugará el distrito y el capital político de Nuevo Encuentro en dirección a Axel Kicillof.