En el municipio que gobierna Lucas Ghi, la fragmentación de la oposición es exagerada y está lejos de conformar un Inter Bloque bajo el nombre de Pacto de Mayo.

La LLA y el PRO en Morón: ¿Unidad o Alianza? La LLA y el PRO en Morón: ¿Unidad o Alianza? El bloque oficialista se llama Juntos, lo preside Francisco Monez Ruíz (dirigente de la CC ARI) y se suman Leandro Ugartemendia; Claudio Faro y Bernardo Maggistochi, los tres del PRO.

A su vez, existe el bloque Juntos por el Cambio que llevan adelante Adrián Colonna y Daniela Cáceres.

Y por último el bloque PRO – La Fuerza del Cambio (bulrrichismo) integrado por Romina Fusco, María Traverso y Cecilia Solía.

El problema del PRO Morón es de acefalía. Su conductor, Ramiro Tagliaferro, hace meses que no participa de la vida política del distrito. Queda una mujer fuerte, la bullrichista Analía Zappulla, y con presencia territorial Leandro Ugartemendia. Ahora bien, ¿quién conduce los tres espacios? Nadie.

A su vez existe el bloque radical de concejales llamado UCR Juntos y que integran Rolando Moretto y Silvina Samparisi.

En total, diez concejales suman entre las tres versiones del PRO y una de la UCR, que podrían fusionarse o pactar un acuerdo con La Libertad Avanza.

Pero el partido del Presidente Javier Milei, al menos por el momento, no tiene personería jurídica en la Provincia de Buenos. No existe como partido. Es un lema que debe apoyarse en otros espacios como el PRO, la UCR, el MID o la UCEDE, para poder participar. En eso está Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei y armador en territorio bonaerense. Busca legalizar La Libertad Avanzas en la Provincia de Buenos Aires y no depender de otros partidos.

En 2023 y junto a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja armó las ocho secciones. Pero tras el «Pacto de Acasusso», el bloque de senadores provinciales que ambos integraban se rompió.

Sebastián Pareja pasó a trabajar en el Gobierno Nacional y el senador provincial Carlos Kikuchi, hoy considerado un «traidor» por Javier y Karina Milei, lleva adelante un bloque de tres miembros independiente el bloque oficial de La Libertad Avanza.

Esto no erosionó a Sebastián Pareja que a través de Karina Milei sigue caminando la provincia y nombrando a coordinadores en cada Sección Electoral.

Para la Primera Sección Electoral que incluye a Morón, Hurlingham e Ituzaingó y también a Merlo, Moreno, Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López Ramón, nombró como coordinador a Ramón Vera.

Bajando a Morón, La Libertad Avanza se partió en dos así que Ramón Vera tiene trabajo de sobra. La concejal Alejandra Liquitay quedó en soledad como la referente más pura del espacio. Mientras que el bloque La Libertad Avanza – Partido Demócrata se conformó con Pablo Tozzi y Ariel Aguilera.

Hay posibilidades de que Juntos por el Cambio que llevan adelante Adrián Colonna y Daniela Cáceres y La Libertad Avanza – Partido Demócrata de Pablo Tozzi y Ariel Aguilera conformen el Pacto de Mayo, pero al menos a este medio le suena imposible cuando no hay voluntad de poder.

Lo cierto que el espacio en su conjunto no tiene una conducción sólida excepto la nombrada y eso lo pone en riesgo de cara a las elecciones legislativas 2025. Será trabajo de Ramón Vera consolidar el bloque moronense.

