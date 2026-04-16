El sector vitivinícola se prepara para una de las jornadas con mayor impacto comercial del año en el oeste. La Noche de las Vinotecas en Morón llega este viernes con una propuesta agresiva de beneficios que incluye opciones de 2×1 en copas y rebajas directas en botellas seleccionadas. Esta iniciativa, respaldada por la Cámara Argentina de Vinotecas (CAVA) y el Fondo Vitivinícola Mendoza, busca incentivar el consumo responsable y potenciar a los comercios especializados que defienden el valor del vino argentino.

En un escenario económico donde los consumidores buscan maximizar el rendimiento de sus gastos recreativos, esta jornada se vuelve una oportunidad urgente para acceder a etiquetas de alta gama con precios promocionales. La posibilidad de realizar degustaciones guiadas y adquirir productos premium con descuentos que no se encuentran en el circuito de supermercados habitual.

La actividad de las vinotecas en Morón comenzará oficialmente a las 19:30 horas, extendiéndose durante la noche en los distintos barrios del distrito. Cada local ha diseñado una propuesta específica, transformando la zona oeste en un mapa de sabores que conecta desde Haedo hasta El Palomar en un recorrido pensado para los amantes de la Bebida Nacional.

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El epicentro del Malbec: Haedo y sus promociones exclusivas

La localidad de Haedo será uno de los puntos con mayor concentración de oferta durante este evento. Locales como Roma Wine (Juan B. Justo 214) y Huellas del Vino (Emilio Castro 933) ya confirmaron que formarán parte de la red de Vinotecas en Morón que ofrecerán beneficios acumulables. Estos espacios se han convertido en referentes para el público joven que busca descubrir nuevas cepas y métodos de producción orgánica.

Por otro lado, La Ginoteca (Gdor. V. Vergara 402) también se suma a las vinotecas en Morón que ofrecerán la promo, demostrando la versatilidad de los comercios de la zona que, además de vinos, incorporan destilados nacionales de alta calidad. Los beneficios de hasta el 50% de descuento en etiquetas seleccionadas permiten que los vecinos puedan renovar sus cavas personales con una inversión significativamente menor a la habitual.

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Castelar y Morón centro: la ruta del asesoramiento experto

El circuito de las vinotecas en Morón continúa en Castelar, donde establecimientos de trayectoria como Mado (Montes de Oca 2365) y Brunello (Arias 3211) abrirán sus cavas con promociones de 2×1 en copas seleccionadas. Esta modalidad invita a los clientes a realizar un recorrido por diferentes variedades, desde el clásico Malbec hasta blancos de altura y espumantes, siempre bajo la guía de sommeliers y dueños de locales que conocen el origen de cada botella.

En Morón centro, la movida se traslada a Mundo Líquido (Mendoza 190) y Terroir Bebidas (Uruguay 211). La participación de estas Vinotecas en Morón es vital para fortalecer el comercio de cercanía. El valor agregado de comprar en estos locales especializados reside en el asesoramiento personalizado, algo que el municipio busca destacar como un diferencial de calidad frente a la venta masiva y despersonalizada de las grandes cadenas.

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El Palomar se suma a la fiesta federal del vino

La zona de El Palomar también tendrá su protagonismo en esta noche federal. Cava de Sabor (Bulnes 1398) y Rutas de Vino (C. Gardel 2402) son los establecimientos confirmados que completan el listado de beneficios en el distrito. La incorporación de estos locales asegura que la propuesta sea verdaderamente federal y alcance a todos los rincones del partido de Morón.

Es importante remarcar que, además de los descuentos directos, habrá «sorpresas» preparadas por cada comercio, que pueden incluir desde sorteos de cajas de vino hasta maridajes con productos regionales. Los organizadores recomiendan seguir las redes sociales de cada una de las Vinotecas en Morón para conocer el detalle fino de las promociones, ya que cada punto de venta tiene autonomía para definir sus valores y el stock de las ofertas presentadas.

Impacto económico y social: el vino como motor de unión

Detrás de cada copa de vino argentino hay una cadena productiva que emplea a miles de familias, desde el viñedo hasta el mostrador de la vinoteca de barrio. El apoyo de instituciones como COVIAR y el Portal Argentina refuerza el carácter institucional de este evento, que busca posicionar al vino como un elemento de unión y cultura. Para el comerciante local, esta noche representa un pico de ventas necesario y una oportunidad para fidelizar nuevos clientes.

Para el consumidor, el beneficio es doble: accede a un precio competitivo y contribuye al sostenimiento de los negocios locales. La Noche de las vinotecas en Morón es, en definitiva, un acto de soberanía cultural que celebra un producto que nos representa en todo el mundo y que encuentra en el oeste de la provincia de Buenos Aires uno de sus públicos más fieles y conocedores.

Guía de locales y direcciones para tu recorrido

Para que no te pierdas ningún beneficio este viernes 17 de abril desde las 19:30 hs, te dejamos el listado oficial de participantes de vinotecas en Morón:

Roma Wine: Juan B. Justo 214, Haedo.

Juan B. Justo 214, Haedo. Huellas del Vino: Emilio Castro 933, Haedo.

Emilio Castro 933, Haedo. La Ginoteca: Gdor. V. Vergara 402, Haedo.

Gdor. V. Vergara 402, Haedo. Mundo Líquido: Mendoza 190, Morón.

Mendoza 190, Morón. Terroir Bebidas: Uruguay 211, Morón.

Uruguay 211, Morón. Mado: Montes de Oca 2365, Castelar.

Montes de Oca 2365, Castelar. Brunello: Arias 3211, Castelar.

Arias 3211, Castelar. Cava de Sabor: Bulnes 1398, El Palomar.

Bulnes 1398, El Palomar. Rutas de Vino: C. Gardel 2402, El Palomar.

La invitación de las vinotecas en Morón es abierta para todos los mayores de 18 años que quieran disfrutar de una velada diferente, descontracturada y con el mejor asesoramiento. El vino nos une, y este viernes, Morón se convierte en la capital nacional de esta pasión.

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