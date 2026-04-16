El Gobierno Municipal presentó en el Auditorio Néstor Kirchner la edición 2026 de Camino al Empleo en tu Escuela. El paso de la escuela secundaria al mundo del trabajo suele ser un abismo de incertidumbre para miles de jóvenes bonaerenses, y este programa surge para dar respuesta a esta problemática.

El programa, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, se vuelve hoy más relevante que nunca: incorpora el uso estratégico de la Inteligencia Artificial para la confección de perfiles profesionales competitivos, una habilidad que el mercado actual demanda de forma mandatoria. Esta iniciativa no solo ofrece teoría, sino un impacto práctico inmediato: conecta a los alumnos del último año con pasantías reales en comercios e industrias locales, permitiendo que su primera experiencia laboral ocurra en un entorno cuidado y profesional.

Durante la presentación de Camino al Empleo en tu Escuela realizada este miércoles 15 de abril, las autoridades destacaron que el objetivo central es dotar a los adolescentes de Ituzaingó de las competencias necesarias para enfrentar procesos de selección cada vez más exigentes. En un contexto económico donde el empleo joven es uno de los sectores más vulnerables, dotarlos de recursos tecnológicos y de comunicación es una herramienta de equidad social indispensable.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Inteligencia Artificial aplicada al currículum: la novedad 2026

Una de las actualizaciones más potentes de Camino al Empleo en tu Escuela para este ciclo lectivo es la integración de la comunicación escrita asistida por nuevas tecnologías. Los estudiantes aprenderán a utilizar la Inteligencia Artificial no solo para estructurar sus datos, sino para redactar objetivos profesionales que destaquen frente a los algoritmos de filtrado que hoy utilizan las grandes empresas.

El programa Camino al Empleo en tu Escuela hace especial hincapié en que un CV efectivo en 2026 debe ser dinámico y estar optimizado. A través de los talleres, los jóvenes descubren cómo traducir sus intereses y proyectos escolares en competencias laborales transferibles, utilizando un lenguaje técnico adecuado que demuestre madurez y profesionalismo desde la primera página.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Entrenamiento en entrevistas: lenguaje corporal y resolución de conflictos

El desembarco de Camino al Empleo en tu Escuela en las instituciones educativas incluye módulos intensivos sobre la instancia de la entrevista laboral. Los expertos en recursos humanos que dictan las capacitaciones trabajan sobre la comunicación corporal, la paralingüística (el tono y ritmo de la voz) y la comunicación verbal. Estos elementos suelen ser los puntos más flojos en los aspirantes primerizos, y su dominio puede determinar el éxito de una postulación.

Además del desempeño individual, el programa pone el foco en las habilidades blandas o «soft skills». Se brindan herramientas para mejorar la convivencia en los entornos de trabajo, el fortalecimiento del equipo y la resolución pacífica de conflictos. Estas competencias son hoy tan valoradas como el conocimiento técnico, ya que garantizan la sostenibilidad del trabajador dentro de la estructura de una empresa o comercio.

El puente directo: pasantías con el sector privado de Ituzaingó

Lo que diferencia a Camino al Empleo en tu Escuela de una charla informativa tradicional es su capacidad de gestión territorial. La Secretaría de Desarrollo Productivo actúa como nexo entre las aulas y el aparato productivo de la ciudad. Gracias a la articulación con industrias, comercios y empresas del sector privado, los estudiantes que participan del programa acceden a un sistema de pasantías.

Este mecanismo permite que los jóvenes desarrollen sus primeras habilidades en un puesto real, ganando experiencia que luego podrán volcar en sus currículums permanentes. Para el sector privado local, también representa un beneficio: la posibilidad de formar recursos humanos jóvenes, con identidad local y con una base de capacitación previa brindada por el municipio.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo impacta el programa en la comunidad educativa local

La implementación de Camino al Empleo en tu Escuela transforma el último año de la secundaria en un periodo de pre-profesionalización. Los docentes y directivos de Ituzaingó ven en esta iniciativa un complemento necesario para los contenidos curriculares, ya que prepara a los ciudadanos no solo en lo académico, sino en su inserción social y económica inmediata una vez que egresan.

El programa Camino al Empleo en tu Escuela busca que ningún joven del distrito se sienta solo al momento de buscar su primer empleo. Al acercar las herramientas de capacitación directamente a los edificios escolares, se eliminan barreras de acceso y se garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su barrio de origen, cuenten con la misma base de preparación para salir al mercado.

La apuesta por la juventud es la mejor inversión para el desarrollo productivo de la ciudad. Con el programa Camino al Empleo en tu Escuela, Ituzaingó se posiciona como un referente en la integración de tecnología y empleo, asegurando que el talento local tenga las puertas abiertas para crecer dentro de su propia comunidad.

📲 Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó