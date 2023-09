- Publicidad -

La candidata a Presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, fue invitada al programa «Solo una vuelta más» de TN, conducido por Diego Sehinkman. Y allí intentó explicar, sin éxito, una de sus propuestas en caso de llegar a Presidenta que quizás sea, ya que no dio detalles, el Ministerio de la Alegría.

Patricia Bullrich y el no entiendo en TN. La conyuntura no es fácil para la candidata. Luego de las Elecciones Legislativas 2021, Juntos por el Cambio explícitamente confiaba que ganaría las Elecciones Generales de 2023. Sin embargo, apareció Javier Milei y estropeó la fiesta llenando de piedras el camino hacia el Sillón de Rivadavia. Para colmo, Patricia Bullrich no es buena en oratoria. Se contradijo en tantas oportunidades hablando de economía que salió al rescate Carlos Melconian, su futuro Ministro del área.

Ahora es Carlos Melconian y no Patricia Bullrich (menos mal) quién se pasea por los medios hablando de las medidas económicas que tomarán en caso de ganar.

Así que Patricia Bullrich debió construir otro discurso y lo que parecía que iba a ser una «boom», una sorpresa, un as en la manga en este tramo de la campaña, paso a ser otro enredo verbal que la candidata, donde pisa, debe volver a explicar.

- SUSCRIBITE GRATIS -

«Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano», dijo en la entrevista la ex funcionaria de Mauricio Macri y agregó: «Es algo holístico, algo integral, para que los argentinos pasen del llanto a la alegría». Inentedible.

Patricia Bullrich y el no entiendo en TN

El breve diálogo completo entre Patricia Bullrich y Diego Sehinkman en el prime time de TN fue:

B: – Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante.

S: – No entiendo.

B: – Ya lo vas a entender.

S: – ¿Qué es? Un Ministerio, una Secretaría…

B: – Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas, que no van a…, que no van a…, viste cuando vos decís, cuando vas al médico y me mira solamente el brazo, y voy a otro y me mira solamente la pierna,

S. – Algo holístico, integral pero ¿quién da la mirada integral, es un ministerio…?

B. – Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos para que pasen, del llanto a la alegría, de la destrucción, del desvastamiento al progreso.

S. – A cargo de un ministro…

B. – A cargo de alguién que no te lo imaginas.

Nada se puede sacar en blanco de esto, así que quizás ingrese otro vocero de Patricia Bullrich al ruedo. Inentendible estos diálogos para una candidata a Presidenta de la Nación.

Las encuentas señalan una caída de Juntos por el Cambio a favor de Javier Milei. No son confiables, pero cuando uno escucha estas entrevistas, teme que sean ciertas. No seducen al electorado, por el contrario, de la mujer dura, caracterización por la que se la votó para desgracia de Horacio Rodríguez Larreta, ahora representa una abuela maternal capaz de llenar de tranquilidad y alegría nuestro corzón. Insolito.