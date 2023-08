- Publicidad -

El intendente de Morón y precandidato a intendente de Unión por la Patria, Lucas Ghi, votó este mediodía en el Colegio Emaus de El Palomar.

Ya votó Lucas Ghi en el Emaús de El Palomar. «Esperamos que el comicio se desarrolle en paz, sin inconveniente, que todo el mundo pueda expresarse, consolidar la participación en estos 40 años de vida democrática y seguir trabajando ya con la fórmula consagrada vía esta primaria, para discutir en octubre definitivamente el modelo de país que queremos llevar adelante», le dijo el intendente a este a través de una llamada telefónica.

Y definió los dos modelos: «Si es el modelo que nosotros intentamos transmitir con los pilares centrales que ya nuestra comunidad conoce o hay una decisión de cambiar de rumbo», sostuvo Lucas Ghi luego de emitir su voto.

«Hoy me parece clave propiciar la participación, que nos dediquemos un ratito no solo a la reflexión mesurada del voto sino a sostener el compromiso. Sabemos que es una democracia que no nos satisface, que requiere de mucha profundidad en lo que tiene que ver sobre todo en la distribución del ingreso y garantizar derechos al conjunto. No es renegando de la democracia que vamos a resolver los problemas. Es con más democracia como entendemos nosotros que tenemos que conseguir aquello que falta. Nos hacemos cargo de eso y vamos por por esa agenda», concluyó el intendente.

Por otro lado no se registraron incidentes ni fallas en sl sistema de votación de Morón lo que es positivo. La votación terminará a las 18.00, aunque la gente que haya ingresado un antes y no haya votado, tendrá derecho a hacerlo como lo tuvo en cada eleccion. Una vez que todos los presentes hayan votado, se realizará el escrutinio.

Se esperan los primeros resultados a las 21.00 horas, y la tendencia definitiva a la 23.00 horas.