- Publicidad -

Marchan en Hurlingham por la obra de una torre de 112 departamentos y 53 cocheras ubicada en Roca 1111, esquina Hudson, Villa Alemania.

Este sábado 15 de julio a las 11.00 vecinos marchan en Hurlingham contra la construcción del DeParc Plaza Brochure. La movilización será desde Roca y Centenera hasta el Boulevard O’Brien.

Los vecinos que se movilizan son frentistas de esa manzana mientras que otros residen en las calles Hudson, Roca y Pedro de Mendoza mayoritariamente.

Los denunciantes señalan que el edificio se está construyendo “sin infraestructura estatal, perjudicará nuestro consumo de napas de agua, red eléctrica, circulación vehicular, depreciación de nuestras propiedades y contaminación ambiental”.

- SUSCRIBITE GRATIS -

«Obviamente este proyecto de construcción no pasó por el HCD», afirmaron. En total fueron 50 los vecinos del barrio que firmaron una carta quejándose ante el municipio.

A continuación, la carta que los vecinos enviaron al intendente:

«AL INTENDENTE MUNICIPAL DE HURLINGHAM

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de CIUDADANOS y CIUDADANAS de la ciudad y partido de Hurlingham, solicitamos en carácter de URGENTE la siguiente información, con el fin de fundamentar nuestras acciones a iniciar ante las graves consecuencias presentes y futuras derivadas de la construcción de un edificio DE ONCE PISOS Y VARIOS SUBSUELOS en la esquina de la avenida Julio A. Roca y Hudson, de esta ciudad.

Los evidentes daños a nuestra calidad de vida se hacen presentes en este preciso momento, debido a que el vallado de la obra ocupa la mitad de la vereda de Hudson, ya de por sí angosta, utilizando una gran cantidad de espacio público e impidiendo el tránsito de las personas.

Por otro lado, la construcción de semejante estructura implica no sólo un enorme daño ambiental en lo visual, dado que rompe con el horizonte que nuestra ciudad conserva desde hace décadas, sino posibles daños estructurales en nuestras viviendas, la provisión de servicios presentes (electricidad y gas) y futuros (agua corriente y cloacas), viéndose afectado no sólo el patrimonio de las ciudadanas y los ciudadanos, sino el particular de las vecinas y vecinos adyacentes.

Por lo tanto, solicitamos de la Municipalidad la siguiente información:

PERMISO DE OBRA de la construcción de Julio A Roca 1111 ACCESO AL EXPEDIENTE que autorizó ese Permiso de Obra Debido a que el proyecto excede largamente las alturas máximas establecidas por el C.O.U., la indicación de cuál VÍA DE EXCEPCIÓN aprobó el HCD

Reiteramos que necesitamos pronto despacho de esta nota, dado que estamos próximos a iniciar las acciones legales correspondientes, y exhibir ante el resto de los CIUDADANOS Y CIUDADANAS de Hurlingham la oscuridad que rodea a esta obra y la precariedad de quienes se presumen constructores, sobre todo debido a que ya comenzó la venta de los inmuebles, y que el DAÑO SOCIOECOLÓGICO sobreviniente será permanente.»