El miércoles 17 de mayo los vecinos y vecinas y la comunidad cultural de Hurlingham homenajeron a Luca Prodan a 70 años de su nacimiento. Durante el encuentro se mostró el tipico retrato que realiza el artista Alejandro Marmo, conocido por la imagen de Eva Perón en el Ministerio de Desarrollo Social. Uno similar se colocó en la Estación Hurligham.

Retrato de Luca Pruda: Inaguración bajo tensión. El acto comenzó pasadas las 18:00 en la estaciónHurlingham del Ferrocarril San Martin. Hubo un tributo a Sumo con la presentación de Escalada Jazz, Kaya, Camara Séptica y la Orquesta Típica de Hurlingham.

Además se proyectó la película «Luca» de Rodrigo Espina a las 20.00 en el Espacio de la Memoria ubicado en Riccheri 1200.

La Obra de Luca Prodan sobre el puente que cruza la estación Hurlingham de la Línea San Martín

Nico, un twittero de Hurlingham, (@KilmisterNico) de comentarios radicalizados a la derecha, señaló al día siguiente: «Acabo de ver qué ayer el homenaje a Luca Prodan en Hurlingham lo organizó la municipalidad y con todo el pseudo rockerismo del barrio tocando con la bandera de Juanchi (por el intendente Juan Zabaleta) en el escenario. Qué a tiempo me retire, son todos una mentira y todos tienen precio. Menos Ricardo Iorio». A lo que Stormbringer agrega (@Stormbr94070877): «Yo estuve. (El intendente Juan) Zabaletafue con patovas porque sino no hubiera podido caminar, lo re bardearon. Fisuras y gente tranqui en pareja, con hijos le hicieron sentir que no es un par».

Para agregar Nico (@KilmisterNico): «Me refería a las bandas de Hurlingham que están entregadas por completo a la política, los conozco a todos. Detestable la cultura rock de Hurlingham actual». Entonces Stormbringer suma (@Stormbr94070877) que se sintió sorprendido y le dice: «No sabia que organizó la Muni, me habían dicho que eran los Ferroviarios. Hasta que apareció Zanganeta. En 3dF (Tres de Febrero, el Municipio que digige Juntos por el Cambio a través de Diego Valenzuela) organizan mejores eventos». Y Nico (@KilmisterNico) cierra sumando información: «La Muni metió al ‘Indio Fest’ que es el que pone el sonido y a los «Sokoleros» de Hurlingham a laburar en cultura y agarraron hasta ‘El Galpón’ para los eventos. Los verdaderos ‘rokeros bonitos y educaditos’ que tanto criticaban en esa canción. Me escape a tiempo gracias a Dios (vuelve a repetir).»

Lo cierto, que más allá de las consideraciones de KilmisterNico y Stormbr94070877, Juan Zabaleta nunca se movió con patovicas en toda su carrera política. Lo que les molesta a ambos es que el rock viva del Estado justamente ahora en que es el discurso es moda y lo subrayan cuando es falso. La bandas chicas no cobran los suficiente para vivir del estado. Pero van más allá. Ambos dan sendas tesis sobre las inconveniencias de los planes sociales para el desarrollo del país. Por lo cual adhieren a la meritocracia y se sienten superiores exhibiendo comunicados de partidos supuesetamente revolucionarios de derecha.

Aunque las opiniones de ambos exhibe el clima que generó la inauguración de la rostro de Luca Prodan.

La tensión, que no vino de ninguno de estos dos twitteros que reconocen uno no haber estado y el otro haberse retirado a tiempo, se estampó en el acto cuando Florencia Piertropaolo clavo una gigantesca bandera detrás del escenario que rezaba «Justicia por Facu» mientras tocaba Escalada Jazztet.

La bandera que extendió Florencia Pierpaolo reclamando justicia por su hermano

«En un mundo donde molesta más una imagen que tener asesinos sueltos, queremos que sepan que no vamos a parar hasta que Facundo pueda descansar en paz, que sus asesinos paguen por arrebatarle la vida. ¡Nada ni nadie nos va a callar!», tipeó luego en su cuenta Instagram la hermana del músico que fue atacado en la calle por una pareja, se descompensó, fue traslado a Hospital Bernardino Rivadavia de Hurlingham una hora después pero ya sin vida.

La bandera de trás del escenario causó polémica, por esos las palabras que escribió Florencia Pietropaolo. Algunos chiflidos, algunos comentarios, algunos gritos, alguna consigna por la falta de seguridad en Hurlingham hasta que le llegaron al intendente Juan Zabaleta que optó por retirarse en silencio.

Volante de Facundo Pierpalolo que exhibió su hermana durante la inaguración de rostro de Luca Prodan

La autopsia señaló que Facundo Pietropaolo murió de un infarto, videos de una cámara de seguridad del en donde fue atacado, muestran cómo Facundo fue víctima de golpiza en manada, la misma que lo abandonó mientras agonizaba tirado en la calle a las 04.00.

Tuvo la suerte que un patrullero pasara justi por allí tal como lo muestra el video, pero siguió de largo, y sus agresores regresaron en moto festejando.

Recién media hora después de la pelea pasa nuevamente otro patrullero. «Lo patean unas veces, lo alumbran con la linterna y sin hacerle RCP o tomarle el puso esperan la ambulancia«, relataron los vecinos que vieron el video. A las 04.55 llega el tercer patrullero, le saca fotos y a las 05.40 llega la ambulancia para llevarse el cuerpo sin vida de Facundo.

El viernes 17 de marzo se realizó una marcha contra Zabaleta y por más seguridad. Las calles de Hurlingham se llenaron de folletos que preguntaban «¿Dónde está el intendente Zabaleta? Basta de inseguridades y zonas liberadas».

Facundo, bajista de Kurdo, hubiera tenido chances si la atención hubiera sido rápid, pero no fue el caso. Murió sobre la calle Bizet al 3000, en la localidad de Villa Tesei, luego de la fuerte golpiza de tres hombres y una mujer. Terminó en el piso, lo patearon y recién una hora más tarde recibió asistencia médica.