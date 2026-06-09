Acá el Fixture Full Interactivo Digital del Mundial creado por un estudiante del Centro Universitario Ituzaingó

Los mundiales siempre empiezan mucho antes del primer silbatazo. Empiezan en las charlas de café, en las discusiones entre amigos, en los cálculos imposibles y en esa costumbre tan futbolera de proyectar cruces, rivales y caminos hacia la final. Y esta Copa del Mundo 2026 no será una excepción.

Por primera vez participarán 48 selecciones y el campeonato se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, Canadá y México, una organización de dimensiones inéditas para el fútbol moderno.

El nuevo formato modificará por completo la lógica de la competencia. Habrá más partidos, más clasificados y una ronda adicional de eliminación directa, los dieciseisavos de final, que obligará a los candidatos a recorrer un camino más largo para levantar el trofeo.

En ese escenario, seguir el recorrido de cada seleccionado se transforma casi en un juego paralelo. Los hinchas analizan posiciones, imaginan rivales y ensayan escenarios posibles mucho antes de que la pelota empiece a rodar.

Argentina llegará nuevamente como uno de los grandes protagonistas del torneo. Con el prestigio construido durante el ciclo de Lionel Scaloni y el recuerdo todavía fresco de las conquistas recientes, la ilusión de volver a pelear por el título acompaña a cada simpatizante albiceleste. Por eso, conocer los posibles cruces y anticipar el camino hacia la final se convirtió en una pasión tan inevitable como el propio Mundial.

Los viejos fixtures de papel, esos que durante décadas acompañaron cada Mundial pegados en una pared, una heladera o una carpeta escolar, encontraron un heredero adaptado a estos tiempos. Porque el fútbol sigue despertando las mismas pasiones, pero las herramientas para vivirlo cambiaron por completo.

Y acá, Diario Anticipos te lo deja para vos y nada más que vos. Como dice el flyer, ahí tenés que tocar. Justo sobre la imagen y magia: aparece el más completo fixture digital. Aprovechalo.

El Fixture Digital del Mundial

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En una época marcada por la interacción permanente y el intercambio instantáneo de información, los hinchas ya no se limitan a anotar resultados. Ahora proyectan escenarios, calculan cruces y comparten pronósticos en tiempo real a través de las redes sociales.

Con esa idea como punto de partida, Juan Levrero, estudiante de tercer año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, desarrolló una plataforma digital pensada para quienes disfrutan tanto del juego como de imaginar todo lo que puede suceder antes de la final.

La propuesta permite recorrer cada instancia de la competencia, desde la conformación de los grupos hasta el partido decisivo. El usuario puede cargar resultados, seguir la evolución de las posiciones y visualizar cómo se modifica el cuadro general a medida que avanza el torneo.

Pero quizás su mayor virtud sea la capacidad de reproducir la complejidad del nuevo formato mundialista. Con los cruces automatizados y un seguimiento detallado de cada fase, la herramienta ofrece una forma sencilla de navegar un campeonato que será el más grande y extenso de la historia. Un recurso creado desde Ituzaingó para alimentar esa costumbre universal que acompaña a cada Mundial: imaginar quién llegará hasta la última tarde de gloria.

La experiencia no termina en observar el fixture. La plataforma invita al usuario a convertirse en protagonista de su propio Mundial. A través del sistema interactivo es posible cargar resultados, proyectar clasificaciones, anticipar cruces y construir paso a paso el recorrido que cada selección podría realizar hasta la final.

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Para los hinchas de Argentina, el ejercicio tiene un atractivo adicional: imaginar el camino de la Scaloneta, calcular posibles rivales y descubrir cómo podría configurarse el cuadro eliminatorio a medida que avanza la competencia.

El desarrollo también incorpora un aspecto práctico que muchas veces pasa inadvertido. Junto a la programación de los partidos aparecen identificadas las principales señales encargadas de la transmisión para la región, entre ellas DSPORTS, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney+. De esa manera, el aficionado no solo sabe cuándo juega cada equipo, sino también dónde seguir cada encuentro.

Otro de los puntos fuertes de la herramienta es su capacidad para conservar la información cargada por el usuario. Una dificultad frecuente en este tipo de simuladores es perder las predicciones realizadas después de varias jornadas de competencia. Aquí, en cambio, las funciones de guardar, cargar y reiniciar permiten actualizar los pronósticos a medida que se conocen nuevos resultados y se completan las clasificaciones.

En definitiva, el proyecto combina información, estadística y entretenimiento en una misma plataforma. Una propuesta que transforma el clásico fixture mundialista en una experiencia dinámica, adaptable y preparada para acompañar cada paso del torneo más importante del planeta.

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