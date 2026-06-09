Dos veteranas de Malvinas compartirán sus experiencias en Morón

Una nueva visita guiada abierta al público se realizará el próximo sábado 13 de junio en el Museo Nacional de Aeronáutica, con una propuesta especial que permitirá conocer de cerca parte de la historia argentina a través del testimonio de protagonistas de la Guerra de Malvinas.

La jornada contará con la presencia de la Comodoro (R) Veterana de Guerra de Malvinas Mónica Liliana Rodríguez y de la licenciada Marta Luisa Arce. Ambas integraron el grupo de 14 enfermeras e instrumentadoras de la Fuerza Aérea Argentina que fueron reconocidas oficialmente como Veteranas de la Guerra de Malvinas por su labor durante el conflicto de 1982.

La actividad comenzará a las 11.30 y estará abierta a toda la comunidad. La entrada general tendrá un valor de $4.000. Los menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de guerra podrán ingresar sin cargo.

No es necesario realizar una reserva previa, aunque será obligatorio presentar el DNI para acceder a la Base Aérea.

Además, quienes requieran asistencia relacionada con la accesibilidad podrán comunicarse previamente por WhatsApp para consultar las opciones disponibles.

El ingreso será por Av. Eva Perón 2200, Morón.

Sobre la Comodoro Mónica Liliana Rodríguez

La Comodoro (R) Veterana de Guerra de Malvinas Mónica Liliana Rodríguez es una enfermera militar de la Fuerza Aérea Argentina que integró el grupo de 14 enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas desplegadas durante la Guerra de Malvinas en 1982. Su labor se desarrolló principalmente en el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia, donde recibían y asistían a los soldados heridos que eran evacuados desde las islas.

¿Quién fue durante la Guerra de Malvinas?

Nacida el 3 de diciembre de 1955 en Buenos Aires, tenía apenas 26 años cuando fue enviada al sur argentino. Había ingresado a la Fuerza Aérea en 1981 como enfermera profesional y, al comenzar el conflicto, formó parte del equipo sanitario encargado de atender a los combatientes heridos que llegaban desde el frente de batalla. Estuvo a cargo de tareas de quirófano y de atención de emergencias en uno de los centros médicos más importantes del dispositivo sanitario argentino durante la guerra.

Rodríguez suele recordar que las enfermeras no solo curaban heridas físicas sino que también contenían emocionalmente a los jóvenes soldados que regresaban traumatizados del combate. En una entrevista señaló: «Las mujeres tuvimos doble trabajo, ser enfermeras del cuerpo y del alma».

Poco se sabe de las mujeres que voluntariamente fueron a la guerra para ayudar a nuestros soldados, pero allí estuvieron

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La lucha por el reconocimiento

Tras la guerra, tanto ella como sus compañeras atravesaron décadas de invisibilización. Durante muchos años las enfermeras militares no fueron reconocidas públicamente como participantes del conflicto. Recién en 2014 recibieron reconocimiento oficial como veteranas de guerra por parte del Estado argentino, después de una larga lucha por la visibilización de su rol.

Rodríguez ha sido una de las voces más activas en la reivindicación de las mujeres que participaron en Malvinas. En distintas entrevistas sostuvo que durante años sintieron que su historia había sido borrada de la memoria colectiva.

¿Quién es hoy?

Luego de Malvinas desarrolló una extensa carrera en la Fuerza Aérea Argentina, alcanzando el grado de Comodoro, uno de los más altos dentro de la institución para el personal de su escalafón. También participó en una misión de paz de las Naciones Unidas en Mozambique en 1993.

Ya retirada, continúa brindando charlas en escuelas, universidades, museos y actos conmemorativos, difundiendo la historia de las enfermeras de Malvinas y defendiendo el reconocimiento de las mujeres que participaron en el conflicto. Es considerada una de las referentes más importantes de ese grupo de veteranas.

Sobre Marta Arce

La Licenciada Marta Luisa Arce es una enfermera militar de la Fuerza Aérea Argentina que participó en la atención de los heridos durante la Guerra de Malvinas en 1982. Integró el histórico grupo de 14 enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas desplegadas en el Hospital Reubicable de la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, uno de los principales centros sanitarios que recibían a los combatientes evacuados desde las islas.

¿Quién fue durante la Guerra de Malvinas?

En 1982 era una joven profesional de la salud incorporada a la Fuerza Aérea. Su tarea consistió en asistir a soldados heridos que llegaban en los vuelos sanitarios provenientes del teatro de operaciones. Según relató años después, los aviones Hércules transportaban suministros hacia las islas y regresaban con heridos que eran atendidos por el personal médico y de enfermería en Comodoro Rivadavia.

Como ocurrió con muchas de sus compañeras, su trabajo no se limitó a la atención médica. También brindó contención emocional a jóvenes soldados que regresaban del combate con secuelas físicas y psicológicas.

La lucha por el reconocimiento

Tras la guerra, Marta Arce se convirtió en una de las integrantes del grupo de enfermeras que denunció durante décadas la falta de reconocimiento oficial. En entrevistas públicas sostuvo que existió una desigualdad respecto de otros integrantes de la Fuerza Aérea que sí obtuvieron el reconocimiento como veteranos de guerra. También señaló que muchas de las enfermeras debieron recurrir a la Justicia para reclamar sus derechos.

Su nombre figura entre las 14 enfermeras distinguidas por distintos organismos legislativos y de derechos humanos por su labor durante el conflicto del Atlántico Sur.

Enfrentarlo todo, el miedo, el terror, la muerte, y darlo todo: las enfermeras de Malvinas

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Quién es hoy?

Ya retirada de la actividad militar, Marta Arce participa habitualmente en actos conmemorativos, charlas educativas y actividades vinculadas a la memoria de Malvinas. Reside en el oeste bonaerense y ha sido reconocida en diversas oportunidades como una de las mujeres que contribuyeron al esfuerzo sanitario argentino durante la guerra. En 2025 fue destacada públicamente en un homenaje realizado en el partido de Moreno.

La figura de Marta Luisa Arce forma parte de una historia que durante muchos años permaneció poco difundida: la de las enfermeras militares que sostuvieron la atención sanitaria de los combatientes argentinos y que posteriormente protagonizaron una larga lucha por el reconocimiento de su participación en la Guerra de Malvinas.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó